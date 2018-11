Χρηματοδότηση δωρεάν WiFi από την Κομισιόν

Στις 7 Νοεμβρίου 2018 και συγκεκριμένα στις 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, η Κομισιόν θα προκηρύξει ξανά τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «WiFi4EU».



Η πρόσκληση, η οποία είναι ανοιχτή σε δήμους ή ομάδες δήμων στην ΕΕ, θα είναι ανοικτή μέχρι τις 17:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης στις 9 Νοεμβρίου 2018 και για το 2020 θα διατεθούν 120 εκατομμύρια ευρώ για έως και 8.000 δήμους σε ολόκληρη την ΕΕ.



Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι απλή και διεξάγεται πλήρως online.



Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, αφού έχουν εγγραφεί στην ειδική πύλη WiFi4EU, οι δήμοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση online για το κουπόνι του συστήματος WiFi4EU αξίας € 15,000 "με ένα μόνο κλικ". Μέχρι στιγμής, ένας στους πέντε δήμους σε όλη την Ευρώπη έχει καταγράψει τα στοιχεία του στο σύστημα. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι Δήμοι που δεν έχουν εγγραφεί και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για ένα κουπόνι, μπορούν ακόμα να εγγραφούν στην πύλη μέχρι την έναρξη της διαδικασίας στις 7 Νοεμβρίου. Με το κουπόνι, ο δήμος θα μπορεί να δημιουργήσει ένα hotspot Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των δημαρχείων, των δημόσιων βιβλιοθηκών, των μουσείων, των δημόσιων πάρκων ή των πλατειών.



Η Κομισιόν επιλέγει έργα με βάση την αρχή "first come first served". Oι πρώτοι 2.800 δήμοι θα λάβουν ένα δελτίο WiFi4EU, με κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να λαμβάνει τουλάχιστον 15 κουπόνια, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια, θα ακολουθήσουν τρεις ακόμα κλήσεις ενδιαφέροντος για το WiFi4EU, περίπου μία φορά κάθε 6 μήνες.



Τα δίκτυα που χρηματοδοτούνται από το WiFi4EU θα είναι δωρεάν, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς συλλογή προσωπικών δεδομένων. Η χρηματοδότηση θα παρέχεται για δίκτυα που δεν υποκαθιστούν υπάρχουσες δωρεάν ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια ποιότητα.