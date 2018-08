Χίλαρι Κλίντον και Στίβεν Σπίλμπεργκ ενώνουν δυνάμεις

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, βρήκε νέα απασχόληση.

Η Χίλαρι Κλίντον, η οποία διεκδίκησε την προεδρία των ΗΠΑ το 2016 συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό ταινιών, Στίβεν Σπίλμπεργκ, για να ένα νέο τηλεοπτικό δράμα.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η πολιτικός συμμετέχει στη μεταφορά στην τηλεόραση του βιβλίου της Ελέιν Βάις "The Woman's Hour: The Great Fight To Win The Vote" (Η Ώρα της Γυναίκας: η Μεγάλη Μάχη για να κερδηθεί η ψήφος).

Το βιβλίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και επικεντρώνεται στις ακτιβίστριες για τα πολιτικά δικαιώματα και τις σουφραζέτες που αγωνίστηκαν για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών στις ΗΠΑ.

Την τηλεοπτική προσαρμογή ανέλαβε η Amblin του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η οποία σχεδιάζει να μεταφέρει την ιστορία είτε σε τηλεοπτική ταινία είτε σε σειρά περιορισμένων επεισοδίων που θα προβληθεί από τηλεοπτικό δίκτυο ή πλατφόρμα συνεχούς ροής.

Η Χίλαρι Κλίντον θα είναι υπεύθυνη παραγωγής του πρότζεκτ, μαζί με τους συμπροέδρους της Weiss and Amblin TV, Ντάριλ Φρανκ και Τζάστιν Φάλβι.

«Στην καρδιά της δημοκρατίας βρίσκεται η κάλπη και το αξέχαστο βιβλίο της Ελέιν Βάις μιλάει για την ιστορία των γυναικών που πρωτοστάτησαν οι οποίες - αντιμέτωπες με μεγάλη οικονομική, φυλετική και πολιτική αντιπολίτευση - αγωνίστηκαν και κέρδισαν το δικαίωμα των ψήφου των γυναικών στην Αμερική» ανέφερε σε δήλωσή της η Χίλαρι Κλίντον.

«Ξετυλίγοντας πάνω από έξι εβδομάδες το καλοκαίρι του 1920, το βιβλίο "Η Ώρα της Γυναίκας" είναι τόσο συναρπαστικό δράμα και έμπνευση για όλους, νέους και μεγαλύτερους, άνδρες και γυναίκες, σε αυτούς τους επικίνδυνους χρόνους. Τόσα πολλά θα μπορούσαν να έχουν πάει στραβά, αλλά αυτές οι Αμερικανίδες γυναίκες δεν δέχονταν το "όχι" ως απάντηση: ο θρίαμβος τους είναι η κληρονομιά για μας που πρέπει να επαγρυπνούμε και να τις αντιγράφουμε» ανέφερε.

«Είμαι ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με την Ελέιν, τον Στίβεν και όλους στην Amblin Television για να φέρουμε αυτό το σημαντικό έργο στο κοινό». Η Χίλαρι Κλίντον θα συμμετάσχει "ενεργά" στην εξεύρεση σεναριογράφου, σκηνοθέτη και των συντελεστών.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2016 που ηττήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, το χρονικό διάστημα 2009-2013 και γερουσιαστής της Νέας Υόρκης την περίοδο 2001-2009.