Χαρίδημος or Hari Tsoukas ή ανάλογα της περίστασης

Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος και ουσιαστικός. Δεν πρόκειται να τον ακολουθήσω, καθότι δεν είναι της κουλτούρας μου, τον κ. Τσούκα σ’ αυτό το ανόητο βιωματικό του αφήγημα το οποίο συνιστά ένα αρχέτυπο του argumentum ad hominem. Κατ’ αρχάς χαίρομαι που ένας διακεκριμένος καθηγητής, ενώ αφιέρωσα ένα σύντομο κριτικό σχόλιο 6-7 γραμμών για κάποιες τοποθετήσεις του στην πρόσφατη συνέντευξή του στον «Πολίτη», εξεμάνη, αντινάχτηκε, όπως λέμε και στην τοπολαλιά μας, καθότι προφανώς «δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του». Τι έχω πει στο άρθρο μου;

Διάβασα τη συνέντευξή του την προπερασμένη Κυριακή στον «Πολίτη» και μου έκανε εντύπωση ότι θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί από μια υποβόσκουσα sui generis διπολική προσωπικότητα. Από τη μια μας υποδεικνύει [ανακάλυψε την ταχινόπιττα] ότι στην κυπριακή κοινωνία επικρατεί η νοοτροπία των κολλητών, και στο καταληκτικό του σχόλιο μας αναδεικνύει τους κολλητούς του και πως ο ένας πρέπει να αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας [ο πρύτανης] και ο έτερος [ο κ. Ζένιος ] κεντρικός τραπεζίτης.

Πώς απαντά ο κ. Τσούκας; Ο αρθρογράφος δεν άρθρωσε ούτε μία λέξη κριτικής στο περιεχόμενο των όσων είπα. Ούτε μία λέξη!.. Γιατί; Ο ίδιος ξέρει. Δεν παρουσίασε ούτε ίχνος τεκμηρίου να στηρίξει τον χαρακτηρισμό του. Ούτε ίχνος!

«Σε τι επικεντρώθηκε τότε; Στο πρόσωπό μου! Πώς λέμε αυτό το σφάλμα στη Λογική; Αrgumentum ad hominem (επιχείρημα περί του προσώπου): δεν ασκείς κριτική στο επιχείρημα του συνομιλητή σου, αλλά εστιάζεις σε στοιχεία της προσωπικότητάς του – τον χαρακτήρα του, τα εικαζόμενα κίνητρά του, οποιοδήποτε στοιχείο της ατομικότητάς του.»

«Τι μου προσάπτει; Πρώτον, ότι είμαι μια 'διπολική προσωπικότητα'! … Ψυχιατρικοποιεί τη διαφωνία. Δεν εκφέρει ορθολογικό αντίλογο αλλά ψυχολογική γνωμάτευση». Ο κ. Τσούκας μένει ώς εκεί. «Αδυνατεί να αναφέρει επακριβώς» την ουσία της κριτικής μου επί των διατυπώσεών του.

Ο κ. Τσούκας αποφεύγει να απαντήσει διότι κατ’ ουσίαν αποτελεί το κατ’ εξοχήν υπόδειγμα του ανθρώπου που επικαλείται για να δικαιολογήσει τις προσωπικές του επιθέσεις. Επικαλείται τον Ράσελ.

«Ο Μπέρτραντ Ράσελ έλεγε ότι ο ανόητος δεν μπορεί να αναφέρει επακριβώς αυτά που έχει πει ένας ευφυής γιατί υποσυνείδητα τα μεταφράζει σε αυτά που καταλαβαίνει».

Αυτά καταλαβαίνει ο κ. Τσούκας. Τι να κάνουμε, δεν μπορώ να τον βοηθήσω.

Να μην ξεχνάμε και την προσφιλή του λατινική φράση Αrgumentum ad hominem! Προφανώς αποτελεί τον καθοδηγητικό του φάρο.

Και συνεχίζει ακάθεκτος: «Θέλοντας δε να κρύψει τη διανοητική του γύμνια [ο Κάττος] χρησιμοποιεί σαν φύλλο συκής κοινωνιολογίζοντα κλισέ της δεκάρας: «Η Κοινωνιολογία θεωρεί τα πρώτα βιώματα του περιβάλλοντος του κάθε ανθρώπου καθοριστικά για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου» (sic).

Αυτό το σχόλιο διατυπώθηκε από διακεκριμένο καθηγητή(!) που διδάσκει και την Κοινωνιολογία των Οργανισμών. Προφανώς έχει μια περιοριστική και ωφελιμιστική αντίληψη περί οργανισμών αν κρίνω και από την επικρατούσα συντριπτική επικάλυψη των «Sentient Systems with the Technical Systems» στο ένα από τα μόνιμα εργασιακά του περιβάλλοντα, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όπως λέει και η κυπριακή παροιμία: «Μόνο το παπούτσι ξέρει αν έν’ τρυπημένη η κλάτσα». Συστήνω στον κ. Τσούκα να βγάλει τα παπούτσια του και να ελέγξει τις κάλτσες του.

Του συστήνω επίσης να μελετήσει το κείμενο του Pierre Bourdieu «The Forms of Capital» και το «habitus», ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Πολιτισμικό Κεφαλαίο. Όχι για τίποτε άλλο, αλλά ως ασφαλιστική δικλίδα για το καλό των φοιτητών του.

Αλλά ο κ. Τσούκας συνεχίζει θέτοντας και απαντώντας μόνος του τα ερωτήματα:

«Όχι καλέ μου κύριε. Σας έχω άσχημα νέα. Ήρθα στην Κύπρο για να μείνω. Εδώ είναι το σπίτι μου. Θα με υποστείτε. Την 'αστική αβρότητα' σας τη χαρίζω. Η σαπίλα της δημόσιας ζωής δεν θέλει στρογγυλεμένη γλώσσα αλλά την ωμή γλώσσα της αλήθειας. Στη γη του Παλληκαρίδη, του Μάτση και του Γαλατόπουλου, τίποτε λιγότερο από το να λέμε την αλήθεια στην εξουσία δεν είναι αρκετό».

Για να μείνει;

«Ήρθα στην Κύπρο για να μείνω» μας λέει. Μα μέχρι πρόσφατα (2015) ήταν υποψήφιος βουλευτής με το Ποτάμι, και μάλιστα δύο φορές. Κατέβηκε με το Ποτάμι, τον πήρε ο ποταμός και ήρθε πίσω στην Κύπρο για να μείνει(!) για να μας λέει τις αλήθειες(!).

Είναι ο πρώτος όμως που θα πρέπει να μας πει «την ωμή γλώσσα της αλήθειας» ιδιαίτερα της επαγγελματικής του ενασχόλησης. Την απάντησή του στον «Πολίτη», 23/9/2018, την υπογράφει ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο σύντομο βιογραφικό του, του τμήματός του, αναφέρει που έχει εργασθεί, μεταξύ άλλων και στο Πανεπιστήμιο Warwick του ΗΒ. Όταν διαφημίζει τα βιβλία του αναφέρεται στον παρόντα χρόνο και σημειώνει ότι είναι καθηγητής τόσο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και στο Πανεπιστήμιο Warwick. Βλ. Βιβλιοπωλεία Εν Πλω, Palaio Bibliopolio. Τα ίδια αναφέρει και σε διάφορες ημερίδες όπως για παράδειγμα στο Ianos μαζί με τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη στις 12/5/2016, καθώς επίσης και στο Εν Πλω στην εκδήλωση «Διέξοδοι και αδιέξοδα στα χρόνια της πολιτικής κρίσης» στις 22/5/2015. Τα ίδια ανέφερε και όταν διεκδίκησε βουλευτική έδρα με το Ποτάμι.

Αλλά όπως λέει και ο ίδιος «Η σαπίλα της δημόσιας ζωής δεν θέλει στρογγυλεμένη γλώσσα αλλά την ωμή γλώσσα της αλήθειας». Παραθέτω λοιπόν κάποια στοιχεία που βοηθούν την αλήθεια. Προς άρση οποιασδήποτε παρανόησης, ποσώς με απασχολούν οι επαγγελματικές του ενασχολήσεις, αλλά αν η αρχή της νομιμότητας παραβιάζεται. Τίποτα πέραν πέρα αυτού.

WARWICK

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου αυτού λοιπόν διαβάζουμε:

WARWICK BUSINESS SCHOOL

THE UNIVERSITY OF WARWICK

Professor Hari Tsoukas,

Professor of Organisation Behaviour

Email: Hari.Tsoukas@wbs.ac.uk

Tel: 024 765 74861. Room: 2.133 - Teaching in 2018-2019

EXECUTIVE MBA: IB97RO: Leadership and the Art of Judgement

EXECUTIVE MBA (LONDON): IB97RL: Leadership and the Art of Judgement

Results & Sumbissions: REF 2014: Staff members (REF 1a/c0)

STAFF MEMBERS(REF1a/c) - Tsoukas, H., Research group(s) Category A.(0.2)

See Part 3: Data requirements and definitions, Section 1: Staff details (REF 1a/b/c)

22-24, paragraphs 77, 78, 79 abcbdefghi

For the current REF -Research Excellence Framework- See REF 2021 website

Και καταλήγω κύριε Τσούκα.

«Ο μάντης ρήγας τζι αν γενεί πάλι μαντιές μυρίζει» και «Μόνο το παπούτσι ξέρει αν έν' τρυπημένη η κλάτσα», οι δυο αυτές κυπριακές και πολύ φιλοσοφημένες παροιμίες ίσως έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα τόσο για σας όσο και για τα φοιτητικά και άλλα ακροατήριά σας.