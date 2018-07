Χάνα Στόκινγκ: Η ελληνικής καταγωγής youtuber με 13,6 εκατ. ακόλουθους

Ο λόγος για την ελληνικής καταγωγής Χάνα Στόκινγκ η οποία βρίσκεται από τις 8 Απριλίου στις τάσεις του Youtube. Στη χώρα μας έπιασε το Top10 ενώ τώρα βρίσκεται στη θέση #32.

Η ελληνικής καταγωγής Hanna Stocking, με πατρικό όνομα Siagkris είναι μια περσόνα του διαδικτύου. Μάλιστα είναι περήφανη Ελληνίδα: Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013 να είναι ενεργή στα social media, δημιουργώντας Vine βίντεο. Το πρώτο ονομαζόταν “How girls react to guys VS How men respond to the girls”, ενώ αντίστοιχα βίντεο ανέβαζε και ανεβάζει και στο Instagram.

Παράλληλα, έχει δικό της κανάλι στο Youtube (βρες το εδώ), το οποίο δημιούργησε τον Σεπτέμβριο του 2013. Αν μιλήσουν οι αριθμοί θα δούμε πως έχει πάνω από 2 εκατομμύρια subscribers και οι προβολές του περιεχομένου της ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια.

Δεν περιορίζεται όμως μόνο εκεί. Η Hannah είναι επίσης μοντέλο και ηθοποιός, έχοντας πρωταγωνιστήσει στο videoclip των Blink- 182 “She’s out of her mind” και στην ταινία “Tyler Perry’s Boo2! A madea Halloween”. Ακόμη, πέρυσι συνεργάστηκε με την E! News για την κάλυψη των 2017 Grammy Awards.

Τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στη Μύκονο όπου ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο το νησί των Ανέμων.