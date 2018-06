Χαλάει το κλίμα λόγω Κάλινιτς;

Το ταλέντο δεν της λείπει. Ίσα-ίσα που μάλλον περισσεύει. Η εθνική Κροατίας θεωρείται από τα αουτσάιντερ που μπορεί να φτάσει ψηλά. Τι χρειάζεται για να τα καταφέρει; Να απουσιάσουν σ’ αυτή τη διοργάνωση οι εσωτερικές έριδες.

Όπου υπάρχει άφθονο ταλέντο υπάρχουν και μεγάλοι εγωισμοί και στην Κροατία υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι που απειλούν σε κάθε μεγάλη διοργάνωση να «αυτοκαταστρέψουν» την ομάδα.

Στο Μουντιάλ της Ρωσίας το κρούσμα εμφανίστηκε από πολύ νωρίς. Μόλις στην πρεμιέρα, στην άνετη νίκη επί της Νιγηρίας, ο Νίκολα Κάλινιτς αρνήθηκε να μπει αλλαγή όταν του ζητήθηκε από τον προπονητή του, θεωρώντας προφανώς ότι θα έπρεπε να παίξει περισσότερο (ή βασικός). Τα αντανακλαστικά του Ομοσπονδιακού τεχνικού και της Ομοσπονδίας ήταν άμεσα.

Ο Κάλινιτς απομακρύνθηκε από την αποστολή και έχει φύγει ήδη από τη Ρωσία λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Οι Κροάτες προτίμησαν να μείνει ουσιαστικά μόνος του στην επίθεση ο Μάντζουκιτς από το να διατηρήσουν στις τάξεις τους μία πυρηνική βόμβα. Αρκεί αυτή η κίνηση για να μην επηρεαστεί η ομάδα;

Ο επιθετικός της Μίλαν προσπαθεί εκ των υστέρων να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και στο ομαδικό τσατ των παικτών της εθνικής Κροατίας έστειλε ευχές για «Καλή επιτυχία» στο αποψινό παιχνίδι με την Αργεντινή. Δεν του απάντησε κανείς συμπαίκτης του! Είναι προφανές πως είναι όλοι ενοχλημένοι από τη συμπεριφορά του και πιο παραστατικά δεν μπορούσαν να του το δείξουν.

Απόψε θα μάθουμε αν το περιστατικό με τον Κάλινιτς θα επηρεάσει την Κροατία. Έχει την ευκαιρία να «αγκαλιάσει» την πρωτιά του ομίλου με νίκη επί της Αργεντινής. Θα τα καταφέρει;

