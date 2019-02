Celebrity Bio by Cytavision : Viola Davis

Είναι από τις πολύ λίγες σε αριθμό ηθοποιούς που έχουν στην κατοχή τους Οσκαρ, Εμμυ και Τονυ αφού διαπρέπει σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές σταθμούς όπως: THE HELP, FENCES, το πρόσφατο WIDOWS και φυσικά την τηλεοπτική σειρά HOW TO GET AWAY WITH MURDER που βρίσκεται τώρα στην 5η σεζόν και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών!

Ο Φόνος επιστρέφει στο FOX LIFE την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ ΘΕΣΗ 44 στη Cytavision γι’ αυτό ετοιμαστείτε όχι απλά να τον εξιχνιάσετε αλλά και να την γλιτώσετε!