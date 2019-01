Celebrity Bio by Cytavision : Liam Neeson

O Ιρλανδός ηθοποιός LIAM NEESON πασίγνωστος για τις ταινίες TAKEN, την ταινία STAR WARS THE PHANTOM MENACE, Batman Begins και πίσω από την αξέχαστη φωνη του λιονταριού Άσλαν στα Χρονικά της Νάρνια επιστρέφει στην Cytavision αυτή την φορά με μια παλαιότερη επική ταινία, το KINGDOM OF HEAVEN! Πρωταγωνιστεί δίπλα από τους ORLANDO BLOOM, EVA GREEN και JEREMY IRONS μεταξύ άλλων κάτω από την σκηνοθετική ματιά του RIDLEY SCOTT.

To ραντεβού μας είναι για τις 29 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ στο NOVACINEMA 2 HD θέση 41 στη Cytavision!