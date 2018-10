Cardet: Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης προσφύγων στην ανώτατη εκπαιδεύση

Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η μετανάστευση αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που προκύπτει από την ανάγκη του καθενός για καλύτερη ποιότητα ζωής. Ενόψει των τελευταίων εξελίξεων που αφορούν στην ενσωμάτωση των μεταναστών, ως αποτέλεσμα της προσφυγικής κρίσης που ξέσπασε το 2015 και αποτελεί τόσο διεθνές όσο και ευρωπαϊκό θέμα, το φαινόμενο της μετανάστευσης θεωρείται ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κυβερνητικές ανεπάρκειες στα θέματα της ένταξης των μεταναστών κατέστησαν το μεταναστευτικό θέμα από θεωρητικό σε πραγματικό πρόβλημα το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Η ενσωμάτωση των μεταναστών αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθότι είναι μια πολύπλοκη και μακροπρόθεσμη διαδικασία. Τα άτομα που επιθυμούν να συμβάλουν θετικά στον τομέα της μετανάστευσης πρέπει να καταβάλουν σημαντική προσπάθεια για την προώθηση της επιτυχούς ενσωμάτωσης των μεταναστών. Η μετανάστευση ευνοείται από άτομα που συνεργάζονται στενά με μετανάστες, προέρχονται από εκπαιδευτικούς τομείς ή από τους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης.

Το παρόν κείμενο αποτελεί απόσπασμα της Διακρατικής Έκθεσης του Ευρωπαϊκού έργου “Supporting Integration of Migrant Learners, Asylum Seekers and Refugees” (SIMILAR), στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί από Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία και Κύπρο. Την Κύπρο εκπροσωπεί ο οργανισμός CARDET - Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (https://cardet.org/). Με βάση την έρευνα, την ανασκόπηση βιβλιογραφίας και τις συνεντεύξεις με μετανάστες και εμπειρογνώμονες, προκύπτουν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες εισηγήσεις:

Ανάγκη για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στο πλαίσιο ενός Εθνικού Σχεδίου (για όλες τις χώρες). Γενικότερα οι πρωτοβουλίες που αφορούν τους μετανάστες, αλλά δεν εφαρμόζονται με τους μετανάστες δεν φαίνεται να είναι επιτυχείς όσον αφορά την ένταξή τους. Δίκαιο σύστημα μετανάστευσης εργαζομένων. Απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των μεταναστών στην εκπαίδευση και προώθηση διαπολιτισμικής και φυλετικής εκπαίδευσης. Εκπαιδευτική κατάρτιση για επαγγελματίες και τοπικές αρχές. Μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα γλώσσας σε όλους τους μετανάστες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.similarproject.eu.