BUFF® Troodos Mountain Ultra: Διεθνής αγώνας τρεξίματος στο Τρόοδος

Έρχεται ανανεωμένος και μεγαλύτερος ο διεθνής αγώνας BUFF® Troodos Mountain Ultra. Τις δυο προηγούμενες επιτυχείς διοργανώσεις ακολουθεί και φέτος ο αγώνας στο Τροόδος που όλοι αγαπήσαμε. Με διεθνείς προδιαγραφές, νέο αγώνα, περισσότερους αθλητές, το Τροόδος μας είναι έτοιμο να υποδεχτεί λάτρεις του ορεινού τρεξίματος από όλο τον κόσμο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Το BUFF® Troodos Mountain Ultra γεννήθηκε από την επιθυμία των διοργανωτών να παρουσιάσουν στους δρομείς από όλο τον κόσμο, την Κύπρο, έναν ανεξερεύνητο παράδεισο ορεινού τρεξίματος στη Μεσόγειο. Ο αγώνας διοργανώνεται από την One Step Further, εξειδικευμένη εταιρεία που διοργανώνει υπαίθριες δραστηριότητες στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. Τις διαδρομές των αγώνων σχεδιάζουν και επιβλέπουν οι Cyprus Trail Runners, μη-κερδοσκοπική ομάδα που διοργανώνει εκδηλώσεις και αγώνες ορεινού τρεξίματος σε όλο το νησί. Πολύτιμος θεσμικός υποστηρικτής είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Τροόδους, που αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή για προβολή του γεωλογικού πλούτου και της απαράμιλλης ομορφιάς του Τρόοδους μέσα από το ορεινό τρέξιμο.

Οι αγώνες του BUFF® Troodos Mountain Ultra έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσελκύσουν διαφορετικές κατηγορίες δρομέων και φιλάθλων. Με τους υπερμαραθώνιους αγώνες να δελεάζουν τους δρομείς που θέλουν να σπρώξουν τα όρια τους για ακόμη μια φορά και τους μικρότερους αλλά όχι λιγότερο απαιτητικούς αγώνες για αυτούς που θέλουν να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία στο βουνό. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους μικρούς μας δρομείς που κάνουν το ξεκίνημα τους στον κόσμο του ορεινού τρεξίματος!

Απόλυτη πρόκληση της διοργάνωσης δεν είναι άλλος από τον NΕΟ αγώνα BUFF® Troodos Mountain Ultra 105k. Η διαδρομή είναι απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και το έδαφος σκληροτράχηλο. Οι επιλογές όμως δεν σταματούν εκεί καθώς άλλες τέσσερεις διαδρομές περιμένουν τους δρομείς να ανακαλύψουν τις ομορφιές του Τροόδους. Οι αγώνες είναι οι εξής: BUFF® Troodos Mountain Ultra 80k, BUFF® Troodos Mountain Ultra 50k, BUFF® Troodos Watercourse Whopper 25k, BUFF® Troodos Trot 10k και ο παιδικός αγώνας Eurolife® Kids Mountain Run 2k for Sophia Foundation.

Οι υπερμαραθώνιοι αγώνες έχουν αναγνωριστεί και προστεθεί στο ημερολόγιο της ITRA (International Trail Running Association) καθώς επίσης έχουν αναγνωριστεί ως Qualifying Race και κερδίζουν βαθμούς για συμμετοχή στο No.1 αγώνα trail στον κόσμο, τον Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB®). Οι αγώνες 105, 80 και 50 χιλιομέτρων κερδίζουν 5, 4 και 3 βαθμούς αντίστοιχα.

Το BUFF® Troodos Mountain Ultra αποτελεί δυναμική είσοδο της Κύπρου στο διεθνές ημερολόγιο αγώνων ορεινού τρεξίματος. Ήδη ο αριθμός των εγγραφών είναι εντυπωσιακός, τόσο από Κύπριους, αλλά και δρομείς από όλο τον κόσμο. Ο κύριος σταθμός ανεφοδιασμού θα είναι στην πλατεία Τροόδους, οπόταν οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να δουν την οικογένεια τους και να τους εμψυχώσουν οι θεατές. Θα είναι μια υπέροχη μέρα στο Τρόοδος για δρομείς, οικογένειες, φίλους, θεατές και εθελοντές!

Ο αγώνας διεξάγεται με Μέγα Χορηγό την BUFF® multi-functional headwear, πρωτοπόρα κατασκευάστρια εταιρεία του αυθεντικού πολυχρηστικού BUFF® και performance headwear για κάθε δρομέα και αθλητή και χορηγούς τις εταιρείες: GET OUT outdoor store, GU Energy, La Sportiva, Suunto, Eurolife, Ice Power και Troodos Hotel. Χορηγός επικοινωνίας KLIK FM. Θεσμικός υποστηρικτής το Γεωπάρκο Τροόδους και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους.

Όλες οι πληροφορίες και εγγραφές στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.troodosultra.com και στη σελίδα στο Facebook www.facebook.com/troodosultra.

