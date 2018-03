BANANA NEWS – Ο Νίκαρος το ‘χει με τα αγγλικά! (Web Tv)

Το Web TV του «ΠΟΛΙΤΗ» παρουσιάζει την σατιρική επομπή BANANA NEWS.

Στο πρώτο επεισόδιο, η δημοσιογραφική ομάδα του BN παρουσιάζει την εξαιρετική συνέντευξη του Νίκαρου στο Al Jazeera σε άπταιστη αγγλική.

We will be exploded!!!!!!!!!!!!