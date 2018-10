Άζια Αρτζέντο παραδέχτηκε ότι έκανε σεξ με τον ανήλικο Τζίμι Μπένετ

Κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού σόου στην Ιταλία χθες, η 42χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την σχέση της με τον 17χρονο συνάδελφό της, που την είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο 22χρονος πλέον Μπένετ, είχε περιγράψει σε πρόσφατη συνέντευξή του τις απρεπείς κινήσεις της Ιταλίδας ηθοποιού που οδήγησαν στη σεξουαλική επίθεση. «Με φίλησε. Έβαλε τα χέρια της πάνω μου, με έσπρωξε στο κρεβάτι και μου έβγαλε το παντελόνι».

Στην Καλιφόρνια, όπου έλαβε χώρα η επαφή, η ελάχιστη ηλικία συναίνεσης για σεξουαλική συνεύρεση είναι τα 18 χρόνια. Απαντώντας στον Μπένετ, η Αρτζέντο διέψευσε τον ηθοποιό και μουσικό, και παρουσίασε τη (νέα) δική της εκδοχή για το περιστατικό.

«Άρχισε να με φιλά και να με αγγίζει, όχι όπως ένα παιδί φιλά τη μητέρα του - όπως τον έβλεπα εγώ - αλλά όπως κάνει ένα αγόρι με έξαρση ορμονών. Αυτό με πάγωσε», δήλωσε χθες η Αρτζέντο, που μέχρι πρότινος αρνείτο οποιαδήποτε περίπτυξη με τον Μπένετ.

«Κυριολεκτικά πήδηξε πάνω μου. Ήταν πάνω μου και τελείωσε. Εγώ δεν ένιωσα τίποτα. Δεν αντέδρασα γιατί για μένα ήταν αδιανόητο. Μου είπε ότι ήταν μία φαντασίωση που είχε από τα 12. Για αυτόν ήμουν ένα τρόπαιο που ήθελε να κερδίσει».

Σύμφωνα πάντα με την Αρτζέντο, τους επόμενους μήνες λάμβανε τακτικά απρεπείς φωτογραφίες από τον Μπένετ, μέσω Snapchat. Όπως είπε, αναγκάστηκε να κόψει κάθε επαφή μαζί του επειδή ήταν «προβληματικός».

Όπως αποκάλυψαν το καλοκαίρι οι New York Times, ο 22χρονος πλέον Μπένετ είχε απειλήσει πριν μερικούς μήνες την Αρτζέντο, ότι θα κατέθετε μήνυση σε βάρος της για σεξουαλική κακοποίηση, υποστηρίζοντας πως το γεγονός του προκάλεσε πληθώρα ψυχολογικών προβλημάτων, καθιστόντας τον ανίκανο να δουλέψει.

Ο νεαρός ηθοποιός είχε ζητήσει 3,5 εκατομμύρια δολάρια για να κρατήσει το στόμα του κλειστό και να μην αποκαλύψει στη Δικαιοσύνη και στα Μέσα Ενημέρωσης την σεξουαλική του σχέση με την Αρτζέντο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η 42χρονη ηθοποιός, που είχε κατηγορήσει τον παραγωγό ταινιών του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό, προχώρησε σε οικονομικό συμβιβασμό ύψους 380.000 δολαρίων με τον Μπένετ.

Η ίδια υποστήριξε τότε πως ο τότε σύντροφός της, Άντονι Μπουρντέν, είχε καταθέσει αυτά τα χρήματα στον Μπένετ για να τον βοηθήσει με τα οικονομικά του προβλήματα και όχι για να εξαγοράσει τη σιωπή του.

«Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν ότι με αποκαλούσαν παιδόφιλη, είπε η ηθοποιός, που πέρυσι υπήρξε μία από τις εμβληματικές φιγούρες του κινήματος #MeToo, αποκαλύπτοντας τον βιασμό της, σε ηλικία 21 ετών, από τον Αμερικανό παραγωγό ταινιών Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Η Αρτζέντο κατηγόρησε το Γουάινστιν ότι την βίασε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, το 1997, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ των Καννών. Το σκάνδαλο πήρε τεράστιες διαστάσεις με δεκάδες γυναίκες να κατηγορούν αναρίθμητους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς για σεξουαλική κακοποίηση.

Αρτζέντο και Μπένετ είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φιλμ "The Heart Is Deceitful Above All Things" το 2004.