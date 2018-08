Άζια Αρτζέντο: κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε 17χρονο 

Η τελευταία σύντροφος του Άντονι Μπουρντέν και πρωτοστάτης του κινήματος Me Too, Άζια Αρτζέντο, κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση

Η 42χρονη Αρτζέντο κατηγορείται πως επιτέθηκε σεξουαλικά στον Τζίμι Μπένετ, όταν αυτός ήταν 17 ετών, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Καλιφόρνια το 2013. Η ηθοποιός του σέρβιρε αλκοόλ και στη συνέχεια τον φίλησε και τον έριξε στο κρεβάτι.

Ο Μπένετ, που κάποτε έπαιξε τον γιο της Αρτζέντο σε μια ταινία όταν ο ίδιος ήταν 7 ετών, υπέβαλε μήνυση τον Νοέμβριο του 2017 – μόλις ένα μήνα αφότου η ηθοποιός κατήγγειλε δημόσια τον παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινστιν για σεξουαλική επίθεση.

Τα μηνυτήρια έγγραφα, που δημοσίευσαν οι New York Times, αποκαλύπτουν πως η Αρτζέντο, που υπήρξε σύντροφος του διάσημου σεφ Άντονι Μπουρντέν μέχρι την αυτοκτονία του τον Ιούνιο, εξαγόρασε τη σιωπή του έναντι 380.000 δολαρίων.

Στην αρχική του μήνυση ο νεαρός ηθοποιός ζητούσε αποζημίωση 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικού άγχους, απώλειας εισοδήματος και επίθεσης. Μάλιστα, οι δικηγόροι του υποστήριξαν πως η σεξουαλική επίθεση ήταν τόσο τραυματική που επηρέασε την καριέρα του ως ηθοποιός.

Ο Μπένετ, που σήμερα είναι 22 ετών έπαιξε τον γιο της Αρτζέντο στην ταινία « The Heart Is Deceitful Above All Things» το 2004, όταν ήταν μόλις 7 ετών. Οι δυο τους συναντήθηκαν πολλές φορές τα επόμενα χρόνια και συχνά αναφέρονταν μεταξύ τους ως μητέρα και γιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις, στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton στην Marina del Rey στην Καλιφόρνια, φέρεται να συνέβη η επίθεση.

Σύμφωνα με την μήνυση, η Αρτζέντο ζήτησε από τον συγγενή του Μπένετ να φύγει ώστε να μείνουν μόνοι τους. Τότε φέρεται να του έδωσε αλκοόλ και άρχισε να τον φιλά. Ο Μπένετ ισχυρίζεται ότι τον έσπρωξε στο κρεβάτι, του έβγαλε το παντελόνι και του έκανε στοματικό σεξ. Στη συνέχεια ανέβηκε επάνω του και έκαναν σεξ.

Στη μηνυτήρια αναφορά υπήρχαν και τρεις φωτογραφίες που τράβηξε ο Μπένετ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους που δείχνει αυτόν και την Αρτζέντο γυμνούς στο κρεβάτι, αν και μόνο σε μία από αυτές φαίνονται τα πρόσωπά τους.

Οι όροι της συμφωνίας, στους οποίους περιλαμβανόταν χρονοδιάγραμμα πληρωμών, οριστικοποιήθηκαν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν στην διάθεσή τους οι New York Times.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η δικηγόρος της Αρτζέντο Κάρι Γκόλντμπεργκ περιέγραψε το συγκεκριμένο ποσό ως «βοήθεια προς τον κ. Μπένετ».