Αύριο οι τελικές αγορεύσεις στη δίκη για τα τεκμήρια της Focus

Αναβλήθηκαν για αύριο οι τελικές αγορεύσεις των δύο πλευρών επί της νέας ένστασης που ήγειρε η υπεράσπιση στην υπόθεσης της Focus και που αφορά το απόρρητο της επικοινωνίας σε σχέση με τεκμήρια της υπόθεσης.



Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας που εκδικάζει την υπόθεση έχει διατάξει τη διεξαγωγή δίκης εντός δίκης για εξέταση της εν λόγω ένστασης, η οποία έχει χαρακτηριστεί από την Κατηγορούσα Αρχή ως καθοριστική για την πορεία της υπόθεσης.



Η υπεράσπιση ήγειρε ένσταση στην προσπάθεια της Κατηγορούσας Αρχής να καταθέσει συγκεκριμένα τεκμήρια στο δικαστήριο, προβάλλοντας τη θέση ότι δεν μπορούν να κατατεθούν διότι συνιστούν ιδιωτική επικοινωνία των κατηγορουμένων που έλαβε χώρα πριν από την ψήφιση του τροποποιητικού νόμου 216(Ι)/2015 ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 31.12.2015.



Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την υπεράσπιση, όλα τα τεκμήρια τα οποία ενσωματώνουν ιδιωτική επικοινωνία που έλαβε χώρα πριν την 31.12.2015 συνιστούν μη αποδεχτή μαρτυρία.



Ανάμεσα στα επίδικα τεκμήρια – έγγραφα που επιχειρεί να καταθέσει η Κατηγορούσα Αρχή βρίσκεται και το τεκμήριο με αριθμό 31 που αφορά στον εξωτερικό σκληρό δίσκο που λήφθηκε από τον προσωπικό υπολογιστή του Μιχάλη Ζολώτα, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, το περιεχόμενο του οποίου συνιστά για την υπεράσπιση, ιδιωτική επικοινωνία.



Η Κατηγορούσα Αρχή εκφράζει ωστόσο τη θέση ότι τα εν λόγω τεκμήρια δεν παραβιάζουν το απόρρητο της ιδιωτικής επικοινωνίας και άρα θα πρέπει να επιτραπεί η κατάθεση τους στο δικαστήριο.



Ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής είχε αναγνωρίσει, σε προηγούμενη δικάσιμο, ότι αυτή ίσως να είναι η πιο σοβαρή ένσταση που ήγειρε μέχρι σήμερα η πλευρά της υπεράσπισης, χαρακτηρίζοντας την έκβαση της δίκης εντός δίκης για εξέταση της ένστασης αυτής ως καθοριστική για τη συνέχεια της υπόθεσης.



Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ενημέρωσε το δικαστήριο ότι έχει ολοκληρώσει την παρουσίαση των μαρτύρων κατηγορίας, ενώ η υπεράσπιση ανέφερε ότι δεν θα καλέσει μάρτυρες υπεράσπισης.



Οι δύο πλευρές δήλωσαν ανέτοιμες να προχωρήσουν σήμερα με τις τελικές τους αγορεύσεις και έτσι η διαδικασία αναβλήθηκε για αύριο, στις 9 το πρωί, οπόταν και το δικαστήριο αναμένεται να επιφυλάξει την απόφαση του ως προς το κατά πόσον τα εν λόγω τεκμήρια παραβιάζουν το απόρρητο της ιδιωτικής επικοινωνίας και αν μπορούν να κατατεθούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.



Πρόκειται για την τρίτη κατά χρονολογική σειρά δίκη εντός δίκης που διατάσσει το δικαστήριο για εξέταση ενστάσεων που ήγειρε η υπεράσπιση αναφορικά με τα τεκμήρια της υπόθεσης.



Η Κατηγορούσα Αρχή είχε κερδίσει τις δύο προηγούμενες δίκες, αφού το δικαστήριο είχε απορρίψει τις ενστάσεις που ήγειρε η υπεράσπιση με τις οποίες αμφισβητούσε τη διαδικασία παραλαβής συγκεκριμένων τεκμηρίων από τις ελληνικές και βρετανικές αρχές.



Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.



Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.



Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοση του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος απεβίωσε.

