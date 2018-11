Αθλητικός δικαστής: Αποκλεισμός για Μπούις (όλες οι ποινές)

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε συγκεκριμένες ποινές, μεταξύ άλλων τιμώρησε τον τεχνικό του Ολυμπιακού Φάτζιο Μπούις με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής και πρόστιμο.

Ακολουθούν όλες οι ποινές:



*Καταγγελία του Διαιτητή Μάριου Αντωνίου κατά του Κυριάκου Στυλιανού ποδοσφαιριστή του ΑΧΥΡΩΝΑ Λιοπετρίου που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 Π. Ο. Ορμήδειας – ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λιοπετρίου/03.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία του Διαιτητή Γιώργου Α. Γεωργίου κατά του Νικόλα Ιωάννου ποδοσφαιριστή της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2018-2019 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου/03.11.2018 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Χατζηγεωργίου κατά του Σπύρου Γρούτα ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, γρονθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή εκτός φάσης στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U15 περιόδου 2018-2019 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου - ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/03.11.2018 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά:

(α) του Σωκράτη Σωκράτους γυμνασίαρχου του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα κατά την είσοδο στα αποδυτήρια κατά παράβαση των άρθρων 4 (γ) και 9 (ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.



(β) του Γιώργου Γιάγκου Υπεύθυνου Ασφαλείας του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα κατά την είσοδο στα αποδυτήρια κατά παράβαση των άρθρων 4 (γ) και 9 (ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.



στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2018-2019 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/03.11.2018 (8η Αγωνιστική).



*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάση περιόδου 2018-2019. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2018-2019 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/03.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάση περιόδου 2018-2019. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2018-2019 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΕΛ Λεμεσού/03.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.



(β) για είσοδο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.



στον αγώνας Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2018-2019 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΕΛ Λεμεσού/03.11.2018 (8η Αγωνιστική).



*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάση περιόδου 2018-2019. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2018-2019 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/31.10.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάση περιόδου 2018-2019. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2018-2019 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/04.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του BUYSE FANGIO προπονητής του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας– ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας /02.11.2018 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του Κώστα Σάντη εφόρου του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας που αποβλήθηκε στο 80ο λεπτό του αγώνα για έντονες διαμαρτυρίες προς τον 4ον διαιτητή κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας /02.11.2018 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου για πρόκληση επεισοδίων από οπαδούς της ομάδας με τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας μετά το τέλος του αγώνα που προκάλεσε αναταραχή εντός του σταδίου κατά παράβαση του άρθρου 4 (κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.



στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/03.11.2018 (7η Αγωνιστική).



*Καταγγελία κατά του Γιώργου Κοσμά προπονητή της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε στο χώρο των αποδυτηρίων μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από ένα αγώνα και πρόστιμο.



στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/03.11.2018 (7η Αγωνιστική)



*Καταγγελία κατά του Παναγιώτη Κονναρή γυμνασίαρχου της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 4 (γ) και 9 (ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Ε. Ν. Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ Ύψωνα/03.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά:

(α) της ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς για είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.



(β) του Λευτέρη Παναγή γυμνασίαρχου της ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΧΙΙ άρθρο 24 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.



στον αγώνας Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/03.11.2018 (8η Αγωνιστική).



*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού γιατί καθυστέρησε να παραδώσει το φύλλο αγώνος κατά 30 λεπτά από την προκαθορισμένη ώρα παράδοσης (παραδόθηκε 15:00) που ήταν 60 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα που ήταν ορισμένος να ξεκινήσει στις 14:30 (το φύλλο έπρεπε να παραδοθεί 60 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα) κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ άρθρα 9-10 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ FC/03.11.2018 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C γιατί καθυστέρησε να παραδώσει το φύλλο αγώνος κατά 35 λεπτά από την προκαθορισμένη ώρα παράδοσης (παραδόθηκε 15:05) που ήταν 60 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα που ήταν ορισμένος να ξεκινήσει στις 14:30 (το φύλλο έπρεπε να παραδοθεί 60 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα) κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ άρθρα 9-10 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ FC/03.11.2018 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του Γεώργιou Φράγκου λοιπόν προσωπικό της Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας που αποβλήθηκε στο 37ο λεπτό του Β’ ημιχρόνου για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τους διαιτητές (έντονες διαμαρτυρίες) κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/04.11.2018 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.



*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΜΑΘΟΥΣ Αγίου Τύχωνα – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/04.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ακρίτα.



*Καταγγελία κατά του Πέτρου Πέτρου προπονητή της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς που αποβλήθηκε στο 75ο λεπτό του αγώνα για αντιαθλητική συμπεριφορά (έντονες συνεχόμενες διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές) κατά παράβαση των άρθρων 4 (γ) και 9 (ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2018-2019 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς–ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/03.11.2018 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του Γεώργιου Χαραλάμπους γυμνασίαρχου του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας για μη εκτέλεση καθηκόντων (απουσίαζε από το γήπεδο) κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΧΙΙ άρθρο 24 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας περιόδου 2018-2019/03.11.2018 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Επίπληξη.



*Καταγγελία κατά:

(α) της ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΕΖ Ζακακίου–ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς /04.11.2018 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή Αγαθάγγελο Παπαδόπουλο και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής είναι τιμωρημένος από την Δικαστική Επιτροπή

Απόφαση: Πρόστιμο.



(β) του ποδοσφαιριστή Αγαθάγγελου Παπαδόπουλου ότι έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο να αγωνισθεί στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 B’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΕΖ Ζακακίου – ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς/04.11.2018 γιατί είναι τιμωρημένος από την Δικαστική Επιτροπή

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.



*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 B’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΕΖ Ζακακίου – ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς/04.11.2018 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΕΖ.



*Καταγγελία κατά της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €500= που επιβλήθηκε στον HADIL YANISSE ποδοσφαιριστή του σωματείου της και στο σωματείο της στις 26.09.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΜΑΘΟΥΣ Αγίου Τύχωνα – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/15.09.2018 (1η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του ΑΧΥΡΩΝΑ Λιοπετρίου γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €250= που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Καρανίκκη αρχηγό του σωματείου του και στο σωματείο του στις 03.10.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λιοπετρίου/22.09.2018 (2η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του ΑΧΥΡΩΝΑ Λιοπετρίου γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €500= που επιβλήθηκε στον Θεόδωρο Καραβιώτη Goalkeeping του σωματείου του και στο σωματείο του στις 03.10.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου – ΑΧΥΡΩΝΑ Λιοπετρίου/22.09.2018 (2η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του Ε. Ν. Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ Ύψωνα γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €350= που επιβλήθηκε στον Ντάνιελ Δημητρίου ποδοσφαιριστή του σωματείου του και στο σωματείο του στις 03.10.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος U16 περιόδου 2018-2019 LIVERPOOL F C International Academy Cyprus – Ε Ν Υ ΔΙΓΕΝΗΣ Ύψωνα/23.09.2018 (1η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.



*Ο διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος U15 περιόδου 2018-2019 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/30.09.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 5-0 υπέρ της Δόξας.