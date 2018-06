Αστυνομικό καψόνι σε 70χρονη Τ/κ

Περισσότερο από τέσσερις ώρες κρατήθηκε από αστυνομικούς 70χρονη Τουρκοκύπρια κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση από το Λονδίνο στις 4 Ιουνίου. Οι λόγοι για την κράτησή της μόνο ακροθιγώς τής εξηγήθηκαν από τους δύο ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, οι οποίοι είχαν κληθεί με καθυστέρηση από τη διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίου να αξιολογήσουν το σημείωμα στα στοιχεία της 70χρονης Μ.Σ. περί ύποπτου προσώπου που πιθανόν να έχει στην κατοχή του πλαστά έγγραφα. Καθώς η 70χρονη Τ/Κ δεν μιλά αγγλικά ούτε ελληνικά, χρέη μεταφραστή κατά την ανάκριση στο αεροδρόμιο από το ΤΑΕ Λάρνακας, ανέλαβε ο γιος της Α.Σ., κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου, ο οποίος τη συνόδευε κατά την επιστροφή της στην Κύπρο. «What do you have with the police?» ήταν η πρώτη ερώτηση του αστυνομικού του ΤΑΕ Λάρνακας Χρίστου Κημήτρη προς την Τ/Κ σχεδόν μία ώρα μετά την πρώτη ανάγνωση του σημειώματος για υποψία κατοχής πλαστών εγγράφων. Λαμβάνοντας την απάντηση ότι η Τ/Κ δεν απασχόλησε ποτέ καμία αστυνομική αρχή, ο ανακριτής του ΤΑΕ την ενημέρωσε ότι ελέγχεται ως «κάτοχος πλαστής ταυτότητας» αν και είχε ήδη διαπιστωθεί ότι η ταυτότητα της Τ/Κ είναι αυθεντική και επιπλέον νέου τύπου, εκδοθείσα μόλις το 2016.

Όπως πληροφορείται ο «Πολίτης» περίπου το 2009, η Τ/Κ και ένας από τους γιους της είχαν καταγγείλει στην Αστυνομία Λάρνακας ότι κλάπηκαν οι ταυτότητές τους. Τέσσερα χρόνια προηγουμένως, το 2005, στην Αστυνομία κυκλοφορεί πληροφορία για παράνομο κύκλωμα Τουρκοκυπρίων, «που παίρνουν τις ορίτζιναλ ταυτότητες, τζι αλλάσσουν τις φωτογραφίες», σύμφωνα με αναφορά του αστυνομικού Χρ. Κημήτρη σε συνάδελφό του τη νύχτα της 4ης Ιουνίου. Προφανώς η αναφορά το 2005 σε κύκλωμα που αλλάζει φωτογραφίες από ταυτότητες γίνεται για τα παλαιού τύπου πορτοκαλιά δελτία ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι η ηλικιωμένη Τ/Κ είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας νέας μορφής, «ασπρασιάρικης», όπως την περιέγραψε σε ανώτερό του ο Χρ. Κημήτρης την 4η Ιουνίου, δεν πτόησε τους ανακριτές να εξαντλήσουν τα περιθώρια έρευνας εναντίον της.

“Εν τζι έχουμεν τίποτε…”

Η πτήση της 70χρονης Τουρκοκύπριας έφτασε στη Λάρνακα στις 23:30 το βράδυ. Στον έλεγχο των διαβατηρίων, ένας από τους αστυνομικούς της διεύθυνσης Ασφαλείας Αεροδρομίων, ο Κώστας Μέρτακκας, αφού διαπιστώνει το σημείωμα στα στοιχεία της, προσπαθεί να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας. Το τηλέφωνο στο ΤΑΕ δεν απαντά για περίπου 20 λεπτά. Τελικά ενημερώνεται ο ανακριτής Χρίστος Κημήτρης, ο οποίος φτάνει στο αεροδρόμιο μετά από ακόμα 20 λεπτά μαζί με μία συνάδελφό του.

Η 70χρονη μαζί με τον γιο της οδηγούνται έπειτα από τον Χρ. Κημήτρη και τη συνάδελφό του σε μια γωνιά του αεροδρομίου, όπου υποτίθεται θα ανακρινόταν η Τ/Κ. Ο Χρ. Κημήτρης ακούει από τον γιο της Τ/Κ ότι η ταυτότητά της ανανεώθηκε πρόσφατα και παραδέχεται για πρώτη φορά ότι «η πληροφορία» της Αστυνομίας «πάει πίσω δώδεκα χρόνια». Αμέσως μετά ενημερώνει την Τ/Κ ότι πρέπει να τον ακολουθήσει στον αστυνομικό σταθμό Λάρνακας, επειδή πρέπει να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί για πλαστή ταυτότητα. Στο ερώτημα τι έρευνα θα κάνει η Αστυνομία, από τη στιγμή που η ύποπτη έχει αυθεντικά έγγραφα μαζί της, ο Χρ. Κημήτρης του ΤΑΕ Λάρνακας απαντά αυστηρά ότι «δεν θα το συζητήσουμε εδώ, αλλά στο γραφείο μου». Μιλώντας λίγο μετά ωστόσο οι αστυνομικοί μεταξύ τους, δεν είναι τόσο κατηγορηματικοί για την επάρκεια των στοιχείων που οδήγησαν στη σύλληψη της Τ/Κ. Ο Χρ. Κημήτρης ακούγεται κάποια στιγμή να παραδέχεται στον συνάδελφό του Κ. Μέρτακκα ότι η ταυτότητα της Τ/Κ «έν' κανονική, του πολίτη». Όταν ο Κ. Μέρτακκας δηλώνει «εν τζι έχουμεν τίποτε», ο Χρ. Κημήτρης απαντά: «Έν' να μεν την πάρουμε μέσα ρε κουμπάρε;»

Αυθαίρετος έλεγχος

Αδιαφορώντας για τις ειδικές περιστάσεις της ύποπτης Τ/Κ, η οποία εκδήλωσε συμπτώματα κρίσεως πανικού (όπως δυσκολία στην αναπνοή) και ζητούσε να επικοινωνήσει με τον έτερο γιο της, που περίμενε να την παραλάβει έξω από το αεροδρόμιο, ο Χρ. Κημήτρης του ΤΑΕ Λάρνακας ρωτά για τις αποσκευές της. Ο διάλογος που ακολουθεί μεταξύ δύο αστυνομικών είναι δηλωτικός της αυθαιρεσίας.

Κημήτρης του ΤΑΕ Λάρνακας: «Ετσιέκαρες τις βαλίτσες τους;»

Μέρτακκας της Ασφάλειας Αεροδρομίων: «Γιατί γράφει να τσιεκάρεις τις βαλίτσες τους;»

ΤΑΕ: «Γιατί ό,τι σου πουν έν’ που… Γυρεύκεις το διαβατήριο.»

Ασφάλεια Αεροδρομίου: «Εν γυρεύκω ρε. Αν έγραψε ένας μιαν πελλάρα πριν 15 χρόνια έν’ να ανοίξω τις βαλίτσες τους να γυρεύκω; Αφού έν’ ορίτζιναλ, γιατί να ‘σhει μέσα άλλη πλαστή;»

ΤΑΕ: «Ίντα με έπιαες τηλέφωνο καλό;»

Ασφάλεια Αεροδρομίου: «Επειδή έν’ το μήνυμα ρε φίλε. Οφείλω να σε ενημερώσω.»

ΤΑΕ: «Κάμε μιαν έρευνα γαμώ το σhιήστο μου. Έσhει μιαν ώρα που έν’ δαμέ.»

Ασφάλεια Αεροδρομίου: «Εν έσhει μιαν ώρα. Ήρτεν η ώρα εντεκάμιση που το Λονδίνο».

Η έμφαση από πλευράς Κ. Μέρτακκα στη διάρκεια της ταλαιπωρίας της Τ/Κ, δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει η απόφαση του Χρ. Κημήτρη. Η 70χρονη Τ/Κ μετακινείται ακόμα μια φορά. Από τον χώρο όπου ανακρίθηκε, μαζί με τις αποσκευές της μεταφέρεται ξανά πίσω στα γραφεία της Ασφάλειας του αεροδρομίου. Εκεί, ο Χρ. Κημήτρης και η συνάδελφός του από το ΤΑΕ Λάρνακας ελέγχουν όχι μόνο τις αποσκευές της φερόμενης ως ύποπτης, αλλά και τις αποσκευές του συνεπιβάτη της. Στη διαμαρτυρία του Τ/Κ με βρετανικό διαβατήριο για τον έλεγχο και των δικών του αποσκευών, ο Χρ. Κημήτρης απαντά ότι «it seems you have something to hide here». Η υποψία δεν φαίνεται να έπεισε ούτε τον ίδιο τον αστυνομικό που τη διατύπωσε, αφού αμέσως μετά παρατάει τις ανοιχτές βαλίτσες, δηλώνοντας «anyway, I don’t have time». Πάντως ο αυθαίρετος έλεγχος των αποσκευών της Τ/Κ φαίνεται να οδήγησε σε σύγκρουση το ΤΑΕ Λάρνακας με τη διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίου, αφού ο Χρ. Κημήτρης, ψάχνοντας στις ανοιχτές βαλίτσες των δύο Τ/Κ ακούγεται να σχολιάζει μπροστά στη φερόμενη ως ύποπτη «έν’ να μας πει ο Μέρτακκας pash-ανακριτές. Άκου τωρά ο Μέρτακκας. Δκιάολε γαμώτο…».

Με υποτιμητικές αναφορές περί «κοτζιάκαρης» και «δισπιρκαστικού Τ/Κ» η ταλαιπωρία

Της εισηγήθηκαν να χρησιμοποιεί το Ερτζάν

Την έρευνα στις αποσκευές της Τουρκοκύπριας, η οποία δεν απέδωσε οτιδήποτε, ακολούθησε η σύλληψή της. Μέσα στο περιπολικό, ο ανακριτής του ΤΑΕ Λάρνακας Χρ. Κημήτρης επικοινωνεί με συνάδελφό του και ακούγεται να παραδέχεται ότι η ταυτότητά της είναι αυθεντική «αφού κάμνεις ταυτοπροσωπία με την καινούργια». Κλείνοντας το τηλέφωνο, εισηγείται στην ηλικιωμένη Τ/Κ να του δώσει δείγμα DNA, πρόταση που απορρίπτεται από τον γιο της που τη συνοδεύει. Στο ΤΑΕ Λάρνακας, ο Χρ. Κημήτρης διαπιστώνει ότι την ίδια και χειρότερη ταλαιπωρία υπέστη ο γιος της Τ/Κ σε αναχώρησή του από το αεροδρόμιο Λάρνακας το 2011. Τηλεφωνεί στον Κ. Μέρτακκα της διεύθυνσης Ασφαλείας Αεροδρομίου και ζητά εξηγήσεις γιατί δεν τον ενημέρωσε σχετικά. Φαίνεται να λαμβάνει ως απάντηση ότι του το είχαν πει. Ακολούθως ο Χρ. Κημήτρης ενημερώνει από το τηλέφωνο ανώτερό του, ότι δεν χρειάζεται να πάρει την ταυτότητα στην υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά της και ότι θα την αφήσει ελεύθερη. Ένας από τους λόγους που αποφασίζει να μην παρατείνει την ταλαιπωρία της 70χρονης, είναι «ο Τ/Κ ο δισπιρκαστικός ο γιος της».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τετράωρης ταλαιπωρίας, οι αστυνομικοί μιλούσαν σε γ’ πρόσωπο για τη φερόμενη ως ύποπτη με τη λέξη «κοτζιάκαρη» ενώ προς αποφυγή μελλοντικής ταλαιπωρίας, αστυνομικός της εισηγήθηκε να προσλάβει δικηγόρο για να αναλάβει να σβήσει το σημείωμα από τα στοιχεία της. Προς τον ίδιο σκοπό της αποφυγής ταλαιπωρίας, αστυνομικός φέρεται να εισηγήθηκε στον γιο της να χρησιμοποιεί «καλύτερα το αεροδρόμιο του Ερτζάν».

Ο «Πολίτης» ενημέρωσε στις 13/6 την Αστυνομία για τα ευρήματά του γύρω από την αυθαίρετη σύλληψη της 70χρονης Τ/Κ.