Άρχισε η δίκη εντός δίκης για τα τεκμήρια της υπόθεσης Focus

Άρχισε σήμερα στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, η διεξαγωγή της δίκης εντός δίκης για εξέταση της ένστασης που ήγειρε η υπεράσπιση κατηγορουμένων στην υπόθεση της Focus σε σχέση με τεκμήρια της υπόθεσης που παραλήφθηκαν από τις ελληνικές αρχές.



Η υπεράσπιση αμφισβητεί τη νομιμότητα της λήψης συγκεκριμένων τεκμηρίων που παραλήφθηκαν από τις κυπριακές αρχές στα πλαίσια των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής που απεστάλησαν προς τις ελληνικές αρχές και εγείρει ένσταση στην κατάθεση τους στο δικαστήριο.



Η Κατηγορούσα Αρχή διαφωνεί με τη θέση της υπεράσπισης και υποστηρίζει ότι τα τεκμήρια παραλήφθηκαν νομότυπα και άρα μπορούν να κατατεθούν στο δικαστήριο.



Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο τα επίδικα τεκμήρια μέσω του πρώτου της μάρτυρα, Λοχία του ΤΑΕ Μόρφου Νικόλα Φουλλίδη. Ο κ. Φουλλίδης αποσπάστηκε στην ειδική ανακριτική ομάδα που διερευνά τα αίτια της κατάρρευσης της κυπριακής οικονομίας και ήταν επιφορτισμένος με την παραλαβή και τη διαχείριση των τεκμηρίων της υπόθεσης.



Η Κατηγορούσα Αρχή κάλεσε σήμερα για κατάθεση ως μάρτυρα κατηγορίας στο θέμα που προέκυψε με τα τεκμήρια και τη λειτουργό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Μαρία Μούντη, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη διαβίβαση των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής προς την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Στην επόμενη δικάσιμο που είναι ορισμένη για τις 19 Ιουνίου αναμένεται να καταθέσουν και μάρτυρες κατηγορίας από την Ελλάδα.



Ανάμεσα στα τεκμήρια βρίσκεται και το τεκμήριο αριθμό 31 που αφορά στον εξωτερικό σκληρό δίσκο που λήφθηκε από τον προσωπικό υπολογιστή του Μιχάλη Ζολώτα, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση. Για το εν λόγω τεκμήριο υποβλήθηκε ένσταση για παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας κατηγορουμένων στην υπόθεση, η οποία θα εξεταστεί από το δικαστήριο μετά το πέρας της διεξαγωγής της δίκης εντός δίκης για την ένσταση που αφορά στη νομιμότητα της λήψης των τεκμηρίων.



Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.



Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.



Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής του από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

