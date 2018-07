Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Δημιουργικής Επικοινωνίας του ΓΤΠ

Απονεμήθηκαν απόψε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου τα βραβεία στους νικητές του Διαγωνισμού Δημιουργικής Επικοινωνίας με θέμα «Υγιής Ζωή» που διοργάνωσε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία με επτά πανεπιστήμια της Κύπρου.



Ο Κυριάκος Ομήρου, φοιτητής του Τμήματος Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick, απέσπασε το πρώτο βραβείο για το έργο του “Your body is not a toilet”. Πρόκειται για ένα video animation που χρησιμοποιεί τη μεταφορά για να περιγράψει την «κακοποίηση» που υφίσταται το ανθρώπινο σώμα από την αλόγιστη κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών.



Τη δεύτερη θέση κατέκτησαν οι Αντρέας Βασιλείου και Μαρινάπα Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι φοιτούν στο Τμήμα Τεχνών της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με το έργο τους “Healthy Lifestyle”. Σε αυτό το video animation ο υγιεινός τρόπος ζωής ταυτίζεται με μια σειρά από μικρές σωστές αποφάσεις που μπορεί ο καθένας μας να λαμβάνει καθημερινά.



Με το τρίτο βραβείο τιμήθηκε η φοιτήτρια του Τμήματος Σχεδιασμού και Πολυμέσων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Hilda Ochuko Ugboduma για το έργο της “Your body is not a trash bag: Live Healthy”. Πρόκειται για μια γραφιστική απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος που μας παροτρύνει να μην το μεταχειριζόμαστε σαν σακούλα σκουπιδιών.



Τα βραβεία απένειμε στους φοιτητές ο διεθνούς φήμης εικαστικός Θεόδουλος Γρηγορίου.



Στο καλωσόρισμά της η Διευθύντρια του ΓΤΠ Σόφη Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η ιδέα για τη διοργάνωση του Διαγωνισμού προέκυψε μέσα από την καθημερινή δημιουργική αναζήτηση του ΓΤΠ, ως επικοινωνιακού φορέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, για το «διαφορετικό», ώστε να μεταδίδει τα μηνύματά του «πιο καλά, πιο εύκολα, πιο αποτελεσματικά, πιο οικονομικά».



«Σκεφτήκαμε πως για τα νέα παιδιά ο Διαγωνισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποδείξουν ότι έχουν τις επαγγελματικές ικανότητες να δραστηριοποιηθούν στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον της Επικοινωνίας», ανέφερε.



Είπε επίσης ότι το ΓΤΠ ήδη μελετά τρόπους και πιθανές συνεργασίες, ώστε αυτός ο Διαγωνισμός «να συνδεθεί άμεσα με την αγορά εργασίας και στους νικητές να παρέχεται, ίσως, μια περίοδος δοκιμαστικής εργασίας σε εταιρείες παραγωγής, μέσων ενημέρωσης, διαφήμισης και επικοινωνίας».



Το σκεπτικό της βράβευσης εξήγησε εκ μέρους της κριτικής επιτροπής ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ και Πρόεδρος του Οργανισμού Avant Garde κ. Σταύρος Κυριακίδης. Όπως ανέφερε, βασικό κριτήριο αξιολόγησης των έργων ήταν η πειστικότητα στη μετάδοση του μηνύματος, ενώ ακολούθησαν η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής, η πρωτοτυπία και η αισθητική.



Την τελετή βράβευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Δήμου Στροβόλου, τίμησαν με την παρουσία τους η Πρώτη Κυρία Άντρη Αναστασιάδη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρος Κυπριανού, οι οποίοι επέδωσαν τιμητικές πλακέτες στα πανεπιστήμια, των οποίων οι φοιτητές διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό.



Όλα τα έργα που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό θα εκτίθενται στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου μέχρι και τις 9 Ιουλίου.

ΚΥΠΕ