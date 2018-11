Απεργία αλληλεγγύης στο εργοτάξιο της νέας βιβλιοθήκης του ΠΚ

Σε απεργία αλληλεγγύης, προς τους εργαζομένους των εταιρειών TEN GROUP SERVICES LTD και J&P (OVERSEAS) LTD, κατήλθαν από σήμερα οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο της νέας βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.



Σύμφωνα με ανακοίνωσή των Συντεχνιών Οικοδόμων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και ΠΟΑΣ, κατόπιν προηγούμενων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της αλληλεγγύης που επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι και στις υπόλοιπες εταιρείες του συγκροτήματος, έχει αρχίσει από σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2018, απεργία αλληλεγγύης από τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο της νέας βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.



Οι Συντεχνίες Οικοδόμων σημειώνουν ότι οι εργαζόμενοι των εταιρειών TEN GROUP SERVICES LTD και J&P (OVERSEAS) LTD, που κατήλθαν σε επ’ αόριστο απεργία από την 31 Οκτωβρίου 2018, «συνεχίζουν με πίστη και αποφασιστικότητα τον αγώνα τους μέχρι τη τελική δικαίωση».



Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση «δεν αποκλείεται μέσα στο πνεύμα αλληλεγγύης, που επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους, τα απεργιακά μέτρα να επεκταθούν τις αμέσως επόμενες μέρες και σε άλλα εργοτάξια του ομίλου εταιρειών».