Ανοικτή επιστολή προς τον Τάκη Χατζηγεωργίου

Αγαπητέ Τάκη,



Έφτασε πρόσφατα σε γνώση μου η ομιλία που έκανες στο Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με εμένα. Και σου γράφω αμέσως. Αναφέρθηκες σε εμένα ως «συνάδελφο, συναγωνιστή και φίλο». Σε ευχαριστώ. Αλλά ύστερα ισχυρίστηκες ότι με το άρθρο που έγραψα στον «Πολίτη» προσέβαλα τον εαυτό μου. Και είπες: «Ο Σενέρ Λεβέντ παρουσιάζει εμένα, τον συνάδελφο Συλικιώτη και το πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκω να είναι υπέρ των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο και των τουρκικών εγγυήσεων!» Δεν ξέρω ελληνικά. Αλλά η ομιλία σου στο Κοινοβούλιο μεταφράστηκε ως εξής στα αγγλικά:

«I do not think is right for someone awarded with this prize to write an article and to accuse me, my collegue Neoklis Silikiotis and my political party, that we are in favor of the occupation in Cyprus and the presence of the Turkish occupation troops and Turkish guarantees in the island.»

Μην μου κρύβεις το φως, δεν θέλω βραβείο

Είμαστε φίλοι, αλλά δεν περίμενα από εσένα αυτό το ψέμα. Ντροπή Τάκη. Πολλή ντροπή. Έτσι έγραψα εγώ; Είπα ότι το ΑΚΕΛ τάσσεται υπέρ της τουρκικής κατοχής και των τουρκικών εγγυήσεων; Αν προέβης σε αυτή την εκτίμηση χωρίς να καταλάβεις αυτό που διάβασες, τότε έκανες λάθος. Αν λες αυτό το πράγμα παρά το γεγονός ότι κατάλαβες, τότε λες ψέματα. Ξέρεις, το ψέμα και το λάθος είναι διαφορετικά πράγματα. Το ψέμα είναι κάτι το εσκεμμένο, λέγεται γνωρίζοντας ότι είναι ψέμα. Το δε λάθος γίνεται χωρίς να το γνωρίζεις. Πάρε εκείνο το άρθρο μου και διάβασέ το ξανά. Και δείξε μου πού είπα κάτι τέτοιο. Μακάρι να διάβαζες και το δικό μου άρθρο σε όσους σε παρακολουθούσαν προτού κάνεις εκείνη την ομιλία στο Κοινοβούλιο. Τότε θα καταλάβαιναν καλύτερα αν έχεις δίκαιο ή άδικο. Αυτό είναι το αμερόληπτο δικαστήριο. Ο εισαγγελέας πρώτα διαβάζει το άρθρο για το οποίο κατηγορείσαι. Ύστερα περνάει στους ισχυρισμούς και τις κατηγορίες του. Εσύ δεν το έκανες αυτό. Δεν έδειξες αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο κατηγόρησες.



Τι έγραψα; Ναι, κατηγόρησα το ΑΚΕΛ. Συνεργάζεται περισσότερο με εκείνους που δεν αντιτίθενται στην κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και εκείνους που δεν απορρίπτουν τις εγγυήσεις. Μήπως δεν είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει αυτό; Και ρωτώ: «Το ΑΚΕΛ, το οποίο αντιτίθεται στην κατοχή και στις εγγυήσεις, γιατί συνεργάζεται με εκείνους που δεν υψώνουν τη φωνή τους κατά της κατοχής στον βορρά και των εγγυήσεων;» Αυτό σημαίνει εκείνη η πρόταση. Και ξαναρωτώ: «Μήπως ενοχλείται από τη στάση μου εναντίον του κατακτητή;» Εσύ καταλαβαίνεις από αυτό ότι «το ΑΚΕΛ υποστηρίζει τον κατακτητή;» Πολύ κρίμα. Κοίτα, να το εξηγήσω και αυτό. Στο ΑΚΕΛ μπορεί πράγματι να μην αρέσει η μορφή του δικού μας αγώνα εναντίον της Τουρκίας. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Παραδείγματα αυτού του πράγματος είδα και σε άλλους. Δεν εγκρίνουν τη σύγκρουσή μας. Πιστεύουν ότι θα μπορούσαμε να συμφωνούσαμε με διάλογο. Έτσι είναι και το ΑΚΕΛ. Άλλωστε, αν δεν ήταν έτσι και υποστήριζε ενεργά τον δικό μας αγώνα, μήπως δεν θα συνεργαζόταν μαζί μας; Εκδίδω καθημερινή εφημερίδα εδώ και είκοσι χρόνια. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτών των είκοσι χρόνων δεν είχαμε καμία απολύτως συνεργασία και επαφή με το ΑΚΕΛ. Επιπλέον, έγινε όργανο στις συκοφαντίες εναντίον μας στον βορρά. Δεν πίστεψε εμάς. Πίστεψε τα γεμάτα με συκοφαντίες ψέματα που προέρχονταν από το ΡΤΚ. Σας είπαν ότι «ο Σενέρ Λεβέντ είναι κατάσκοπος του τουρκικού στρατού». Και εσείς το πιστέψατε. Όταν με συνέλαβε ο Ραούφ Ντενκτάς και με αποκάλεσε «κατάσκοπο των Ελληνοκυπρίων», αντιταχθήκατε. Αλλά μόλις ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και η ομάδα του με αποκάλεσε «κατάσκοπο του στρατού», τον πιστέψατε αμέσως. Σκέψου Τάκη, σκέψου την ποταπότητα του κόμματος με το οποίο συνεργάζεται πιο πολύ το κόμμα σου στον βορρά. Όταν ο στρατός έκανε σχέδια για να με σκοτώσει, οι δικοί σου συνεργάτες στον βορρά με διέβαλαν ως κατάσκοπο αυτού του δήμιου. Αυτός ο δήμιος θέλει να σε σκοτώσει και εσύ είσαι άνθρωπός του, ε… Πώς είναι αυτό το πράγμα Τάκη; Μήπως εσύ γεύτηκες ποτέ αυτό το συναίσθημα;



Δεν γίνεται τέτοια φιλία, τέτοια ενότητα αγώνα, Τάκη. Δεν είχες δικαίωμα να μιλήσεις έτσι στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Μοίρασε και το άρθρο μου στους ευρωβουλευτές. Να το διαβάσουν και αυτοί. Να δούμε αν καταλάβουν και αυτοί εκείνο που κατάλαβες εσύ. Ούτε εσένα εχθρεύομαι, ούτε τον Συλικιώτη, ούτε το ΑΚΕΛ. Ακριβώς το αντίθετο. Το ΑΚΕΛ είναι που εχθρεύεται εμένα. Έπρεπε να ήμασταν το ίδιο μέτωπο, αλλά δεν τα μπορέσαμε να είμαστε. Δεν ευθύνομαι εγώ γι’ αυτό. Είναι μόνο το δικό σου κόμμα στο οποίο δεν αρέσουν όσοι το κριτικάρουν και το οποίο ακόμα συνεχίζει να συμπεριφέρεται σταλινικά!