Αλλαγές και ανακατατάξεις στον ΔΗΣΥ

Σε αλλαγές και ανακατατάξεις σε ό,τι αφορά στους αξιωματούχους της παράταξης προχώρησε σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού:

Ο Γενικός Διευθυντής και διευθυντής Οργανωτικού της παράταξης, κ. Δημήτρης Στυλιανού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 αποχωρεί από την διοικητική και επαγγελματική δομή του κόμματος. Ο Πρόεδρος και όλη η παράταξή μας εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον κ. Στυλιανού για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στις μεγάλες εκλογικές νίκες που διαχρονικά πετύχαμε. Ο κ. Στυλιανού θα συνεχίσει να προσφέρει αμισθί, ως Ειδικός Πολιτικός Σύμβουλος Προέδρου με συμμετοχή σε όλα τα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού.



Η Γενική Διεύθυνση του κόμματος μετονομάζεται σε Διεύθυνση Διοίκησης. Καθήκοντα Διευθυντή Διοίκησης και Διευθυντή Οργανωτικού αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Γιώργος Λυσανδρίδης.



Ο κ. Γιώργος Γεωργίου επαναδιορίζεται στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου με αναβαθμισμένο πολιτικό ρόλο.



Δημιουργείται Διεύθυνση Κυπριακού την οποία αναλαμβάνει ο κ. Χαράλαμπος Σταυρίδης.



Την επίσης νεοσυσταθείσα Γραμματεία Πολιτικού Εκσυγχρονισμού αναλαμβάνει η κα. Τζώρτζια Κωνσταντίνου Παναγιώτου.



Η ανάληψη των πιο πάνω καθηκόντων έχει ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2018.



Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα:



Γιώργος Λυσανδρίδης, Διεύθυνση Διοίκησης

Ο Γιώργος Λυσανδρίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1983 και έχει καταγωγή από τους Στύλλους και την Κοντέα Αμμοχώστου. Υπήρξε για σειρά ετών αθλητής κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου με αρκετές επιτυχίες και συμμετοχές σε τελικούς αγωνισμάτων. Αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο Α’ (Πρακτικό) το 2001, διεκπεραίωσε τη στρατιωτική του θητεία και απολύθηκε τον Αύγουστο του 2003 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού.



Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα MEng in Electronic Engineering with Communications από το Κολεγιακό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) και μεταπτυχιακό δίπλωμα MSc Management από τη Σχολή Διοίκησης του Imperial College London. Είναι μέλος του IET και θήτευσε ως μέλος στην Περιφερειακή Επιτροπή του ΕΤΕΚ Λεμεσού.



Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διετέλεσε Οργανωτικός Γραμματέας της ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος του Δ.Σ. της ΕΦΕΚ Ην. Βασιλείου και Πρόεδρος του UCL Cypriot Society.



Υπηρέτησε τη Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού από τη θέση του Γενικού Γραμματέα (Ιούνιος 2007- Σεπτέμβριος 2008) με ενεργό συμμετοχή και αρμοδιότητες στο συντονισμό και τη διεκπεραίωση της καθόδου ψηφοφόρων για τις Προεδρικές του 2008 και από τη θέση του Επαρχιακού Οργανωτικού Λεμεσού (Ιούλιος - Νοέμβριος 2009).



Εργοδοτήθηκε από το Δημοκρατικό Συναγερμό στη θέση του Προϊστάμενου Τοπικής Αυτοδιοίκησης το Νοέμβριο του 2009. Στην πορεία ανέλαβε τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος καθώς και τη διεκπεραίωση και συντονισμό οργανωτικών δράσεων κατά τις προεκλογικές εκστρατείες που ακολούθησαν. Το 2012, προχώρησε σε ριζική αναβάθμιση και ολικό σχεδιασμό του λογισμικού του Μητρώου Μελών και στις Προεδρικές του 2013, κατείχε σημαίνων ρόλο στο Οργανωτικό Επιτελείο του Προέδρου Αναστασιάδη. Τον Φεβρουάριο του 2016 διορίστηκε παράλληλα στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του ΔΗΣΥ ενώ το Σεπτέμβριο του 2017 του ανατέθηκε επιπρόσθετα η αρμοδιότητα οργάνωσης και λειτουργίας σε παγκύπρια βάση, των εκλογικών επιτελείων καθώς και της οργανωτικής κινητοποίησης των ψηφοφόρων για τις Προεδρικές του 2018.



Γιώργος Γεωργίου, Διευθυντής Γραφείου Προέδρου



Ο Γιώργος Γεωργίου είναι Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου από το 2013 όταν εκλέγηκε για πρώτη φορά στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. Πριν από αυτή τη θέση υπήρξε κοινοβουλευτικός συνεργάτης του κ. Νεοφύτου από το 2009. Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, οικονομολόγος και κάτοχος MBA (Finance) και πτυχίου BA Business Economics από το πανεπιστήμιο του Leicester. Πριν να εργοδοτηθεί στον Δημοκρατικό Συναγερμό εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα.



Χαράλαμπος Σταυρίδης, Διεύθυνση Κυπριακού

Ο Χαράλαμπος Σταυρίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος Επαγγελματικού Πιστοποιητικού Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εργάστηκε στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1978 και κατάγεται από τον κατεχόμενο Κοντεμένο Κερύνειας. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στον Λόχο Ορεινών Καταδρομών. Μεταξύ άλλων διετέλεσε Πρόεδρος της Φοιτητικής Παράταξης ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Πανεπιστημίου Κύπρου το 2001, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ το 2004-2005, Αντιπρόεδρος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) το 2011-2013 και Πρόεδρος της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού το 2009-2013. Εκπροσωπεί τον Δημοκρατικό Συναγερμό στο Δικοινοτικό Φόρουμ ενώ μέχρι πρόσφατα υπηρέτησε τον Δημοκρατικό Συναγερμό από την θέση του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού το 2014-2018.

Τζώρτζια Κωνσταντίνου – Παναγιώτου, Γραμματεία Πολιτικού Εκσυγχρονισμού



Η Τζώρτζια είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Είναι η ιδρύτρια και διευθύνουσα συνέταιρος δικηγορικού οίκου στη Λευκωσία. Διαθέτει εξειδίκευση και 15ετή εμπειρία με διεθνείς βραβεύσεις, στο Δίκαιο των Συμβάσεων, στο Εταιρικό Δίκαιο, στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών και στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Κατέχει επίσης σημαντική εμπειρία σε μεγάλες διεθνείς διασυνοριακές πράξεις, εκπροσωπώντας διεθνείς πελάτες υψηλού προφίλ και κύρους. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Λανιτείου Λυκείου Α’ το 1998. Είναι Πτυχιούχος Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου σπούδασε με πλήρη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LLM) στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου, με υποτροφία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της διετέλεσε ενεργό στέλεχος της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΑΘΗΝΑΣ και εκπρόσωπός της στην ΕΦΕΚ Αθήνας. Ολοκλήρωσε επιτυχώς δύο αξιολογημένες σειρές μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ΗΠΑ («Εγκλήματα πολέμου, γενοκτονίες και δικαιοσύνη» και «Διεθνείς Σχέσεις/Παγκόσμια Πολιτική», Division of Continuing Education). Το 2014 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος των Ομάδων Εργασίας για το Κυπριακό (Ομάδα Διακυβέρνησης και Κατανομής Εξουσιών). Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας.



Λευκωσία, 6 Αυγούστου 2018