Aν ψάξετε την ηθοποιό Ruby Rose στο διαδίκτυο κινδυνεύετε από... ιούς

Η ηθοποιός και μοντέλο Ruby Rose κατανονομάστηκε ως η πλέον επικίνδυνη διασημότητα όταν κάποιος ψάξει το όνομά της στο διαδίκτυο καθώς κινδυνεύει να εκτεθεί σε καταστροφικούς ιούς.



Η ηθοποιός είναι γνωστή από την σειρά του Netflix "Orange Is The New Black". Όταν κάποιος την ψάξει κινδυνεύει να μεταφερθεί σε ιστοσελίδες με ιούς ανακοίνωσε χθες η εταιρεία McAfee.

Στη δεύτερη θέση είναι η ηθοποίος Kristin Cavallari. Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Marion Cotillard, Lynda Carter και Rose Byrne.