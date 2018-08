Άλλη μια SIGG-λονιστική σχολική χρονιά

Back to School με ασφάλεια και SIGG!

Πανέτοιμη να εξοπλίσει και φέτος τους μαθητές με την υπέροχη συλλογή της σε καινοτόμα, λειτουργικά και ανθεκτικά παγούρια, δηλώνει η ελβετική εταιρία SIGG! Πιστή στην πολύχρονη παράδοσή της υπόσχεται και για τη νέα σχολική χρονιά να κάνει τη ζωή των παιδιών πιο εύκολή, πιο απολαυστική και κυρίως πιο ασφαλή.

Κατασκευασμένα στην Ελβετία, τα παγούρια SIGG είναι απαλλαγμένα από BPA και εξασφαλίζουν 100% προστασία από τις διαρροές χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο καπάκι τους. Σχεδιασμένα με τρόπο που να καθίστανται όσο το δυνατόν πιο ελαφριά είναι εύκολα στη χρήση τους από τα παιδιά. Με τα αλουμινένια παγουράκια SIGG εξασφαλίζεται επίσης δροσερή και καθαρή γεύση χωρίς ίχνος μεταλλικής αίσθησης κάτι που οφείλεται στην πρωτοποριακή εσωτερική τους επένδυση, SIGG EcoCare. Η νέα γενιά της επένδυσης SIGG EcoCare είναι κατασκευασμένη από ένα συνδυασμό ασφαλών και μη τοξικών συστατικών τα οποία συναντώνται στις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής συσκευασιών τροφίμων.

Την ίδια ώρα προτεραιότητα της εταιρίας είναι να κατασκευάζει παγούρια φιλικά προς το περιβάλλον εξ ου και τα SIGG είναι ανακυκλώσιμα, χωρίς όμως να υστερούν σε design, χρώματα και φανταστικούς παιδικούς ήρωες που τα κοσμούν εξωτερικά.

Η νέα συλλογή σχεδίων ικανοποιεί κάθε ανάγκη και γούστο αφού απευθύνεται σε κάθε ηλικία ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της αγοράς.

Τα παγούρια SIGG εισάγονται στην Κύπρο από τη Marathon Trading και θα τα βρείτε σε επιλεγμένα φαρμακεία, στα καταστήματα Public, New Baby City, City of Dreams, Mothercare, Mamatoto, Petros Sports, The Edge και στην ιστοσελίδα diaperways.com.

Back to School λοιπόν με τη σφραγίδα της SIGG! Ό,τι καλύτερο, για την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού σας!

Marathon Trading

www.marathontrading.com

www.facebook.com/marathontrading.cy

www.facebook.com/SIGG-Cyprus-353280025136314/

www.instagram.com/sigg_cyprus/