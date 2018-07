ΑΚΤΗ και Coca-Cola αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης

Με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης και τη μείωση των σκουπιδιών στις θάλασσες της Κύπρου, το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ εγκαινιάζει, με τη στήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), μία πρωτοποριακή εκστρατεία που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων.

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα της Coca-Cola, ενισχύοντας έμπρακτα πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών, υποστηρίζει φέτος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Zero Waste Beach, τη δράση της ΑΚΤΗΣ για «Υπεύθυνες Παράκτιες Επιχειρήσεις», η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας ιδιαίτερα από τα πλαστικά. Στο πλαίσιο της δράσης, δεκάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο της Κύπρου, όπως καφετέριες, εστιατόρια, περίπτερα, ξενοδοχεία, υπεραγορές και beach bars, συντάσσονται εθελοντικά στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός δικτύου υπεύθυνων παράκτιων επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης και ιδιαίτερα της πλαστικής θαλάσσιας ρύπανσης!

Μέσω της υλοποίησης στοχευμένων δράσεων επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που εισέρχονται στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές και η εφαρμογή καινοτόμων και βιώσιμων πρακτικών από παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, τοπικές αρχές καθώς και από το ευρύ κοινό. Βασικοί άξονες της δράσης είναι:

Η τοποθέτηση πενήντα κάδων ανακύκλωσης σε παραλιακούς πεζόδρομους σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Ο καθαρισμός παραλιών και η καθιέρωση ετήσιων εκστρατειών καθαρισμού με τη συμμετοχή παράκτιων επιχειρήσεων, σχολείων και εθελοντών συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Α/φοι Λανίτη.

Η ενίσχυση του Προγράμματος της ΑΚΤΗΣ “Responsible Coastal Businesses Network”.

Ο εντοπισμός και η καταγραφή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων που παράγουν παράκτιες επιχειρήσεις.

Σε δηλώσεις της η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Α/φοι Λανίτη, Κάλια Πατσιά εξήγησε ότι στόχος του Προγράμματος είναι «η μείωση της ρύπανσης των παραλιών και θαλασσών μας, η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η διαμόρφωση οικολογικά ευαισθητοποιημένων επιχειρήσεων και πολιτών», προσθέτοντας πως θα ενεργοποιηθούν και οι τοπικοί φορείς.

Μιλώντας για το φαινόμενο της θαλάσσιας ρύπανσης και ιδιαίτερα για τα σκουπίδια της θάλασσας, η Ακτομηχανικός και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, Ξένια Λοϊζίδου υπογράμμισε πως «αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τις θάλασσες του κόσμου και της δικής μας μικρής περίκλειστης θάλασσας, της Μεσογείου. Το πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας, ιδιαίτερα με την μορφή των μικροπλαστικών ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά και την ανθρώπινη υγεία, αφού αυτά έχουν εντοπιστεί σε ιστούς ψαριών, άρα έχουν ήδη εισέλθει στην τροφική μας αλυσίδα, χωρίς να μπορεί ακόμα κανείς να ξέρει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία». Αναφερόμενη στη δράση, η κ. Λοϊζίδου είπε πως «με την έναρξη της εκστρατείας και μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων επιδιώκουμε αφενός τον περιορισμό της πλαστικής θαλάσσιας ρύπανσης και αφετέρου την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών, των τοπικών αρχών και του κοινού για το θέμα». «Λαμβάνοντας υπόψη πως η Κύπρος στηρίζεται κυρίως στην τουριστική βιομηχανία, οι καθαρές ακτές είναι απόλυτη προτεραιότητα για την επιβίωση του τόπου», κατέληξε.

***

Σχετικά με το Σύστημα της Coca - Cola στην Κύπρο

Α/φοί Λανίτη

Η εταιρεία Α/φοί Λανίτη δραστηριοποιείται εδώ και 75 χρόνια στην κυπριακή αγορά και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών. Αποτελεί μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Coca-Cola HBC, του δεύτερου μεγαλύτερου εμφιαλωτή, παγκοσμίως, προϊόντων της εταιρείας The Coca-Cola Company, αλλά και αναψυκτικών προϊόντων εν γένει, με διεθνή παρουσία σε 28 χώρες, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 581 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Α/φοί Λανίτη, μέσω των εγκαταστάσεων της στην Κύπρο που περιλαμβάνουν γραμμές παραγωγής και μονάδες διανομής, παράγει, διανέμει και εμπορεύεται προϊόντα της The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, FuzeTea, Powerade, τη σειρά φυτικών ροφημάτων AdeZ τον έτοιμο προς πόση καφέ illy-cafe, και τα mixers Schweppes), καθώς και δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τις σειρές χυμών και γάλακτος Λανίτης και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΥΚΚΟΣ, ενώ διανέμει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, τα σνακ TSAKIRIS, τα ενεργειακά ποτά Monster και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΦΑΓΕ.

Μάθετε περισσότερα στο website www.coca-colahellenic.com.cy/ και στο Facebook στο www.facebook.com/LanitisBros/

The Coca-Cola Company

Η The Coca-Cola Company (NYSE:KO) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με περισσότερα από 500, ανθρακούχα ή μη, εμπορικά σήματα και περισσότερες από 3.800 επιλογές προϊόντων. Μαζί με την Coca-Cola, ένα από τα πιο πολύτιμα και αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον κόσμο, η The Coca-Cola Company εμπορεύεται 20 brands αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 18 είναι διαθέσιμα σε επιλογές με μειωμένες, χαμηλές ή και καθόλου θερμίδες. Το χαρτοφυλάκιο της The Coca-Cola Company περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα brands Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia και Gold Peak. Μέσω του μεγαλύτερου συστήματος διανομής στον κόσμο, αποτελεί τον No. 1 προμηθευτή σε όλες τις κατηγορίες μη αλκοολούχων ποτών, ανθρακούχων ή μη. Καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες απολαμβάνουν τα προϊόντα της, περισσότερες από 1,9 δισ. φορές την ημέρα.

Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ

Το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ είναι Μη Κυβερνητικός, Μη Κερδοσκoπικός Οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2000, με έδρα τη Λευκωσία. Δραστηριοποιείται στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας, στην εφαρμοσμένη έρευνα αλλά και στην δράση των πολιτών. Η ΑΚΤΗ αναπτύσσει έντονη δράση στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, και έχει ένα μεγάλο διεθνές δίκτυο με ΜΚΟ με τα οποία συνεργάζεται σε πέραν των 60 χωρών. Το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ έχει πολλές διεθνείς διακρίσεις, όπως πχ η δράση ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ αναγνωρίστηκε ως μια από τις 50 πιο σημαντικές παγκόσμιες πρακτικές για «Πράσινη Χημεία»/ Elsevier, η δράση «Υπεύθυνοι παράκτιοι χώροι ποτού και εστίασης» βραβεύθηκαν για τη χρονιά 2017-2018 από τον Οργανισμό BeMed/Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, ως μια από τις πιο καινοτόμες ευρπαϊκές δράσεις, με περιβαλλοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα. H AKTH είναι από τους πρώτους οργανισμούς στην Ευρώπη που ασχολήθηκε με το μεγάλο πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας, πριν από 10 περίπου χρόνια. Έχει αναπτύξει και διατηρεί την Βάση Δεδομενων της Κύπρου για τα σκουπίδια της θάλασσας και είναι ο τοπικός συνεργάτης του Διεθνούς Οργανισμού Ocean Conservancy. Περισσότερες πληροφορίες www.akti.org.cy και στο fb https://www.facebook.com/akti.cy/