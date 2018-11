Ακαδημαϊκός του CIIM βραβεύεται με Διεθνές και φημισμένο βραβείο

To CIIM Cyprus International Institute of Management βρίσκεται στην υπερήφανη θέση να ανακοινώσει ότι η ακαδημαϊκός Dr Olga Kandinskaia διευθύντρια...

To CIIM - Cyprus International Institute of Management βρίσκεται στην υπερήφανη θέση να ανακοινώσει ότι η ακαδημαϊκός Dr Olga Kandinskaia διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΜ – ΜSc in Business Management βραβεύτηκε με το διεθνές κλάσης Johnathan Welch Award από την NACRA για την επιχειρηματική υπόθεση που έγραψε για την Κυπριακή εταιρεία Ζορπάς που επεκτάθηκε στην Νέα Υόρκη.

Το NACRA (North American Case Research Association) είναι το καλύτερο διεθνώς ως ακαδημαϊκό ερευνητικό κέντρο, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο όπου και παρουσιάζουν τις καλύτερες επιχειρηματικές περιπτώσεις στις αρχές της διαχείρισης. Η Dr. Olga Kandinskaia παρουσίασε τη νέα χρηματοοικονομική περίπτωση των φούρνων Ζορπάς στο συνέδριο που έλαβε χώρα στις 4-6 Οκτωβρίου 2018 στο Ορλάντο των ΗΠΑ. Κέρδισε το βραβείο Johnathan Welch Award για την καλύτερη περίπτωση στα Λογιστικά, Χρηματοοικονομικά και Οικονομία. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι κανένα business school ή πανεπιστήμιο δεν έχει βραβευτεί στο παρελθόν από αυτόν τον οργανισμό.

Το πλέον σημαντικό είναι ότι η Dr Olga Kandinskaia είναι η δεύτερη φορά που βραβεύεται από μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς και προβάλλεται στο εξωτερικό μία Κυπριακή εταιρεία. Το 2017, κέρδισε το βραβείο από το Case Centre το “Outstanding New Case Writer” μελετώντας και γράφοντας για την εταιρεία Engino Παιχνίδια «Μένουμε Κίνα ή μετακομίζουμε στην Ευρώπη? Ήταν η πρώτη φορά που ένα business school ή πανεπιστήμιο στην Κύπρο έλαβε το πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό όπως στο Case Centre.

Το ΝΑCRA είναι ένας οργανισμός με 500 ερευνητές , συγγραφείς περιπτώσεων και καθηγητές των αρχών των επιχειρήσεων. Το επιστημονικό περιοδικό του NACRA το Case Research Journal (CRJ) στο οποίο δημοσιεύονται όλες οι εξαιρετικές έρευνες πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημοσιεύονται και στα εξής: Harvard Business School Press, Ivey Publishing, The Case Centre, Pearson Collections, McGraw Hill Create, StudyNet, και το CCMP.

Το μοναδικό αυτό βραβείο από το ΝΑCRA τον διεθνή ηγέτη στην ερευνητική ένωση αποδεικνύει περίτρανα ότι η Κύπρος έχει αξιοσημείωτες καινοτόμες επιχειρηματικές ιστορίες να μοιραστεί παγκόσμια και επιπρόσθετα αποδεικνύει ότι το CIIM είναι ένα ξεχωριστό business school που μπορεί να αγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο.

Για να διαβάσετε την έρευνα της Dr Olga Kandinskaia διευθύντρια του MSc Business Management για τη μελέτη του Ζορπά στη Ν. Υόρκη, πατήστε εδώ