Αγάπες μου δενθελωειδησάκηδες, γκελ μπουρντά...

«Δεν ακούω ειδήσεις. Με πιάνει απελπισία πλέον». Μου το έλεγε μια φίλη τις προάλλες. Πώς τους ζηλεύω όλους αυτούς. Πώς τους ζηλεύω!

Εγώ έκοψα τις ειδήσεις μετά τη δουλειά. Το βράδυ. Μαζί με τα γλυκά αν και σε εκείνα υποκύπτω κάποτε. Αλλά πάλι δεν με βοήθησε ιδιαίτερα. Άστε που οι δενθέλωειδησάκηδες είναι παντού. Ειδικά όταν είσαι στον χώρο το δικό μας; Είναι σαν να σου το λένε για να σου σπάσουν τα νεύρα.

Διότι ξέρετε, την σήμερον ο δημοσιογράφος, αρθρογράφος, you name it είναι κάτι σαν τον βοθροκαθαριστή. Κι αυτοί περνούν το δράμα τους. Πανομοιότυπο κιόλας.

Και εξηγούμαι: Καταδίκασαν τον εαυτό τους να είναι μες στα σκ… όλη μέρα, νομίζοντας πως έκαναν λειτούργημα. Ήρθε μια μέρα και το αποχετευτικό, χάθηκαν οι δουλειές οι πολλές –δεν λέω οι «χοντρές» μην το εκχυδαΐσουμε τελείως, άστε που εκεί καταλήγουν και οι ψιλότερες– τα λεφτά είναι λίγα πια, το μέλλον αβέβαιο…

Αλλά τα σκ…, σκ…! Όταν έχει δουλειά, με σκ… ασχολούνται. Ε, έτσι και εμείς.

Το θετικό για μας –για να το σώσω λίγο μετά από το άκομψο του, ακριβούς φρονώ, παραλληλισμού– είναι ότι μες στα σκ… και μέσα από αυτά φυτρώνει πού και πού και κάνα λουλούδι. Έχει και ωραίες στιγμές η δουλειά μας.

Έχει. Τα ταξίδια εκτός του #Pellotopos επί παραδείγματι.

Και κάποιες άλλες, όπως το να κάνεις πλάκα με όλους αυτούς τους άρρωστους, «επώνυμους» και μη, να τους χαλάς τη μέρα. Διότι με σοβαρά επιχειρήματα τίποτα δεν κολλά πάνω τους, ρε δεν πα’ να τους ξεφτιλίσεις. Μόνο η κοροϊδία εξαγριώνει τα υπερτροφικά εγώ μαζί με τα μικροσκοπικά μυαλά και το ήθος τους. Και αυτό είναι όντως απόλαυση. Αλλά ώς εκεί.

Εκείνοι οι καημένοι, οι των βόθρων εννοώ, δεν έχουν τέτοιες χαρές. Η δουλειά είναι το ίδιο, η μυρωδιά επίσης, η αηδία ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, έχουν και εκείνοι το θετικό τους. Εκείνοι, δεν ασχολούνται με ψυχοπαθείς όπως εμείς. Διότι πολλοί από τους δικούς μας πελάτες έπρεπε να είναι μέσα. Και στη φυλακή πολλοί επώνυμοι, σύμφωνοι, αλλά κυρίως στο ψυχιατρείο.

Ενώ οι βοθροκαθαριστές δεν βλέπουν καν τους… πελάτες τους. Πώς να το πω, τώρα; Δεν πάει να τα κάνει claim, που λένε και οι Εγγλέζοι, κανείς αυτά. Πληρώνουν τους τα αδειάζουν και φεύγουν. Δεν έχουν άποψη. Και ούτε και οι τριγύρω έχουν.

Ενώ εμάς τώρα με το facebook και τα υπόλοιπα; Μία ζούγκλα!

Δεν έχει μόνο άποψη για το τι γράφεις, θέλει να σου επιβάλει και πώς θα το γράψεις. Μόνο; Θέλει να σου επιβάλει και πώς να ΜΗΝ το γράψεις. Ή να μην το γράψεις καθόλου. Ή να μην το ξαναγράψεις.

Δεν πληρώνει αυτός κιόλας. Ούτε καν. Είπαμε είναι ο τριγύρω. Διαβάζει τζάμπα. Αποφασίζει, κάνει την ανάγκη του κάτω από τα κείμενα, ρίχνει και κάνα μπινελίκι άμα λάχει και σε διατάζει πώς να κάνεις τη δουλειά σου.

Παρενθετικά: Οι αγαπημένοι μου είναι αυτοί και αυτές που ρωτάνε το λατρεμένο «είναι αυτό δημοσιογραφία;».

Και πού ξέρεις εσύ, μάνα μου, τι είναι η δημοσιογραφία που έφαγα τη ζωή μου όλη να την κάνω και λες δεν έμαθα αλλά θα μου τη μάθεις εσύ; Δεν απαντώ πλέον, όχι. Εντάξει... σπάνια απαντώ! Μου το έλεγαν καιρό εδώ, δεν υπάρχει λόγος.

Από την εφημερίδα δεν είχαν θέμα, απλώς όταν το τραβούσαν και τους απαντούσα όπως έπρεπε, δηλαδή με εκφράσεις του τύπου «λάμνε σιυλλοΰρεφκε» κ.λπ., μου έλεγαν ότι δεν πρέπει να παραφέρομαι. Και οι φίλοι μου το ίδιο.

Δοκίμασα μετά τα λάιτ και τα ανούσια –«λάμνε αρώτα» κ.ο.κ.–, τους εξήγησα πως όλα έχουν τη θέση τους, πάλι δεν το βρήκαν πρέπον.

Συνεμορφώθην, τι να κάνω;

Σκεφτόμουν χθες που λέτε την κουβέντα με τη φίλη και την πολυτέλεια όλων αυτών που δεν ακούνε ειδήσεις και νιώθουν και όμορφα. Διότι και αυτή τη δουλειά να μην έκανα, δεν μπορώ να μην μαθαίνω τι γίνεται γύρω μου.

Αν ζούσα, ξέρω ‘γω, στη Νορβηγία; Ε ναι κάτι διεθνή θα διάβαζα, πού και πού και κάνα τοπικό και τα άλλα σε βιβλία μόνο.

Αλλά εδώ, στο Ίδρυμα το απέραντο και το ανοιχτό όπου ελάχιστοι πίνουν αυτά που θα έπρεπε, είναι δυνατόν να μην τα παρακολουθείς έστω και στα κλεφτά;

Είναι θέμα ασφάλειας, επιβίωσης. Να ξέρεις πόσο περισσότερο επιδεινώθηκε η κατάσταση!

Εκείνη τη στιγμή, που λέτε, χτυπάει τηλέφωνο ο Νικόλας από δίπλα και μου λέει το εξής: Ρε, δες την είδηση για τον Κουλία και τον Συνεργατισμό στο ΚΥΠΕ.

Πάω λοιπόν και διαβάζω ότι αυτό το φαινόμενο της πολιτικής μας ζωής σκέφτηκε, λέει, και θα το περάσει με την έγκριση του άλλου φαινομένου, του Συλλουρουθκιού, να... επανασυσταθεί ο Συνεργατισμός λόγω των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, λέει.

Σεβαστό. «Ο καθένας το πορτίν του, ματσικόριδον στο ‘φτιν του», λέει μια από τις ωραιότερες κυπριακές παροιμίες.

Ωστόσο, λέει, θέλει αυτό να γίνει με μια κρατική επιχορήγηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλάβατε;

ια να ξανανοίξει ο Συνεργατισμός και επειδή το θέλει ο Κουλίας και ο Συλλούρης, πέντε εκατομμύρια από εμάς. Την ώρα που κόσμος μετράει και τα σεντ πλέον τώρα που βγήκαμε από την κρίση και, όπως θα βλέπετε άλλωστε, ξεπατωθήκαμε στην ανάπτυξη.

Δεν ακούτε ειδήσεις; Δεν το λέω επειδή πρέπει να τα ζούμε κάθε μέρα εμείς, όχι.

Δεν ακούτε όμως; Καλά κάνετε. Αλλά και καλά να πάθετε. Ε μα πια!