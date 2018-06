Αύξηση χρηματοδότησης για δωρεάν WIFΙ ζητά ο Συλικιώτης

Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Ν. Συλικιώτης, κατέθεσε σήμερα τροπολογία στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019, ως σκιώδης εισηγητής στο θέμα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στην Επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας, ζητώντας να αυξηθεί το κονδύλι που θα δοθεί για την πρωτοβουλία δωρεάν ασύρματης συνδεσιμότητας WIFΙ4eu, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες κυρίως των μικρών δήμων και κοινοτήτων στην ΕΕ.



Μετά από ενημέρωση που είχε πως ορισμένες κοινότητες στην Κύπρο αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης τους, ο κος Συλικιώτης ενημέρωσε την Κομισιόν για τα προβλήματα που υπήρξαν. Βασική αιτία του προβλήματος που προέκυψε είναι αρχή που διέπει το πρόγραμμα first come -first serve (προτεραιότητα στους πρώτους). Παρά την διαφωνία που εξέφρασε έντονα εξ αρχής ο κος Συλικιώτης, ως συντονιστής εκ μέρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, βασική αρχή του προγράμματος είναι πως θα δοθούν από την ΕΕ κουπόνια για δωρεάν διασύνδεση wifi βάσει της σειράς παραλαβής των προτάσεων.

Ως αποτέλεσμα, μόλις άνοιξε η διαδικασία, τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα καταχωρήθηκαν 3,500 αιτήσεις ενώ πολλοί φορείς που προσπαθούσαν να υποβάλλουν αίτηση αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να καταχωρήσουν την αίτηση τους επί ίσοις όροις.



Λόγω των παραπόνων που υποβλήθηκαν στην Κομισιόν, η Επίτροπος ψηφιακής οικονομίας, Mariya Gabriel, αποφάσισε να ακυρώσει την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που ξεκίνησε στις 15 Μαΐου. Μια νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα δημοσιευτεί το φθινόπωρο του 2018 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα).