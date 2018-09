Αυτοί που ξεχώρισαν στα Creative Arts Emmy Awards 2018

Andrew Lloyd Webber, John Legend και Tim Rice μπήκαν στο κλαμπ των «EGOT» με το Emmy που κέρδισαν για το «Jesus Christ Superstar Live in Concert»

Η κύρια τελετή των βραβείων Emmy έχει προγραμματιστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου, αλλά ο πρώτος γύρος τον βραβείων – τα Creative Arts Emmy Awards – απονεμήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν η σειρά «Atlanta», ο Anthony Bourdain και ο John Legend.

Η δραματική τηλεοπτική σειρά του Donald Glover απέσπασε τρία τρόπαια, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Outstanding Guest Actor για την Katt Williams (για την εμφάνισή της στο πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν). Αξίζει να σημειωθεί πως η Williams νίκησε τον Glover στην ίδια κατηγορία, καθώς ήταν και ο ίδιος υποψήφιος για την εμφάνιση του «Saturday Night Live».

Ο Bourdain, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Ιούνιο, τιμήθηκε για την τηλεοπτική σειρά «Anthony Bourdain: Parts Unknown» με τα βραβεία Outstanding Informational Series or Special και Outstanding Writing for Nonfiction Program. Εν ζωή ο Bourdain είχε κερδίσει πέντε βραβεία Emmy για τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση.

Ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, όμως, ήταν αναμφίβολα ο John Legend, ο οποίος κέρδισε το βραβείο για Outstanding Variety Special (Live) για τη δουλειά του ως παραγωγός στο «Jesus Christ Superstar Live in Concert» τηλεοπτικό special. Με αυτό το τρόπαιο ο Legend γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός κάτοχος ενός «EGOT», δηλαδή ενός Emmy, Oscar, Tony και Grammy.

Η δυστοπική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Black Mirror» του Charlie Brooker κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο Outstanding Television Movie» - για το επεισόδιο «USS Callister» - ενώ το «Rick and Morty» απέσπασε το βραβείο Outstanding Animated Program. Το «Wild Wild Country» κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ ή non-fiction σειράς, ενώ η σατυρική τηλεοπτική σειρά «Saturday Night Live» τιμήθηκε με το βραβείο Outstanding Original Music and Lyrics για το τραγούδι «Come Back Obama» που ερμήνευσε ο Chance The Rapper.