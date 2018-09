Α. Φράνκλιν: μεγαλοπρεπής κηδεία διάρκειας 7 ωρών με 100 ροζ Κάντιλακ

Όλοι ήταν εκεί στο τελευταίο αντίο στην Αρίθα Φράνκλιν στην κηδεία της στο Ντιτρόιτ - Μουσικοί, οικογένεια, φίλοι και θαυμαστές. Η επιμνημόσυνη δέηση, διάρκειας πάνω από 7 ώρες, ήταν εξίσου πένθιμη και εορταστική, με το πλήθος να ξεσπά σε μια αυθόρμητη προσευχή σε κάποια στιγμή.

Εστιάζοντας στις gospel ρίζες της Φράνκλιν, η κηδεία περιελάμβανε μουσική από την Αριάνα Γκράντε και την Τσάκα Καν, ενώ ο Στίβι Γουόντερ έδωσε ένα συγκινητικό φινάλε.

Η Αρίθα Φράνκλιν πέθανε νωρίτερα αυτό το μήνα από καρκίνο του παγκρέατος σε ηλικία 76 ετών. Ο φόρος τιμής στην βασίλισσα της σόουλ περιλάμβανε 100 ροζ Κάντιλακ, ένα επιχρυσωμένο φέρετρο, τρία προεδρικά αφιερώματα και ευλογίες από δώδεκα ιερείς.

Εκτός από βασίλισσα της σόουλ, όλοι την θυμήθηκαν ως θεία, γιαγιά, φίλη, ακτιβίστρια των πολιτικών δικαιωμάτων και θρυλική μορφή των μαύρων γυναικών.

«Ο λόγος για τον οποίο είμαστε όλοι σήμερα εδώ είναι η αγάπη. Λόγω του ότι αγαπάμε αυτή τη γυναίκα» είπε ο Στίβι Γουόντερ.

«Μία από τις μακροβιότερες φίλες μου έφυγε» πρόσθεσε ο τραγουδιστής Σμόουκι Ρόμπινσον, που μεγάλωσε με την Φράνκλιν στο Ντιτρόιτ. «Θα είσαι μία από τις μελλοντικές φωνές στην χορωδία των αγγέλων» πρόσθεσε, προτού ερμηνεύσει a capella την μπαλάντα του «Really Gonna Miss You».

Η γνωστή ποπ τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε ερμήνευσε το διάσημο τραγούδι της Φράνκλιν «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», ενώ γενικότερα η κηδεία ήταν μια ωδή στην gospel μουσική με συγκινητικές ερμηνείες από τους The Williams Brothers, Vanessa Bell Armstrong και The Clark Sisters.

Η συγκλονιστική ερμηνεία του «Amazing Grace» από την Τζένιφερ Χάντσον και η εκδοχή του «You'll Never Walk Alone» από την Γκλάντις Νάιτ, έκανε τους πάντες να σηκωθούν όρθιοι, με κάποιους να σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά.

Ο γιος της Αρίθα Φράνκλιν τραγούδησε επίσης το «Mercy, Mercy Me» ενώ η ανιψιά της Κρίσταλ θυμήθηκε την θεία της που «της δίδαξε τις κακές αγοραστικε συνήθειες» και «ναύλωσε λεωφορείο ώστε η οικογένειά μας να πάει στην τελετή ορκωμοσίας του Μπαράκ Ομπάμα» .

Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην κηδεία, αλλά έστειλε μία επιστολή προς ανάγνωση. «Μέσα από την φωνή της, την δική της φωνή, η Αρίθα βοήθησε τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ενθάρρυνα και ενέπνευσαν τους ευάλωτους, τους καταπιεσμένους και όλους όσους ίσως χρειάζονταν λίγη αγάπη» έλεγε το μήνυμά του.

Ο Τζορτζ Μπους έστειλε επίσης επιστολή στην οικογένεια της Φράνκλιν, ενώ ο Μπιλ Κλίντον μίλησε από τον άμβωνα, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «θαυμαστή της Αρίθα Φράνκλιν» και επαινώντας την εργασιακή ηθική της σταρ.

«Ναι, είχε τη φωνή μιας γενιάς, ίσως τη φωνή του αιώνα... αλλά εργάστηκε για χρόνια όταν κανείς δεν έδινε ιδιαίτερη προσοχή. Έζησε με θάρρος, όχι χωρίς φόβο αλλά ξεπερνώντας τους φόβους της. Έζησε με πίστη – όχι χωρίς αποτυχία, αλλά ξεπερνώντας τις αποτυχίες της. Έζησε με δύναμη – όχι χωρίς αδυναμία αλλά ξεπερνώντας τις αδυναμίες της. Την αγαπώ».

Η συνεισφορά της Φράνκλιν στο κίνημα για τα δικαιώματα των πολιτών – τόσο πνευματική όσο και οικονομική – τιμήθηκε από τον αιδεσιμότατο Αλ Σάρπτον, που δήλωσε: «Αντιπροσωπεύει το καλύτερο για την κοινότητά μας και αγωνίστηκε για την κοινότητα μας μέχρι το τέλος. Μας έδωσε περηφάνεια και ένα στόχο για να φτάσουμε και γι’ αυτό είμαστε όλοι εδώ. Δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα, αλλά συμφωνούμε όσον αφορά στην Αρίθα».

Συνέχισε επικρίνοντας τον πρόεδρο Τραμπ, που στο αρχικό του αφιέρωμα στην Φράνκλιν πριν από δύο εβδομάδες, είχε αναφέρει: «εργάστηκε για μένα πολλές φορές».

«Όχι, συνήθιζε να ερμηνεύει για σένα» είπε ο πάστορας. «Η Αρίθα δεν πήρε ποτέ εντολές από κανέναν άλλον εκτός από τον Θεό».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το σώμα της Αρίθα Φράνκλιν βρισκόταν στο Μουσείο Αφρικανικής Αμερικανικής Ιστορίας « Charles H Wright» - προκειμένου να αποτίσει ο κόσμος φόρο τιμής στη βασίλισσα της σόουλ – και καθημερινά οι υπεύθυνοι της φορούσαν άλλα ρούχα.