Μάικλ Τζάκσον: 9 χρόνια από τον θάνατό του - 20 σταθμοί στη ζωή του

Με τη χαρακτηριστική φωνή του και το ταλέντο στο χορό, κατάφερε να κερδίσει 13 βραβεία Γκράμι, ενώ υπολογίζεται ότι πούλησε συνολικά 750 εκατομμύρια δίσκους.

9 χρόνια πριν, στις 25 Ιουνίου 2009, ο Μάικλ Τζάκσον έπεφτε αναίσθητος στην κατοικία που νοίκιαζε στην περιοχή Holmby Hills του Λος Αντζελες. Η Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Λος Άντζελες έλαβε επείγουσα κλήση στις 12.22 π.μ. ενώ έφτασε στο σημείο τρία λεπτά αργότερα. Κηρύχθηκε νεκρός στις 2.26 (τοπική ώρα). Μαζί με τον βασιλιά της ποπ, τον άνθρωπο που τραγούδησε το Thriller κι έκανε τον δίσκο με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της μουσικής, «έφυγε» μια ολόκληρη εποχή.

Ακολουθούν κάποια σημεία-σταθμοί για τη ζωή του Τζάκσον

1.Το πρώτο σόλο άλμπουμ

Είναι το Got To Be There -και μάλιστα στην ηλικία των 13 ετών.

2.Το γούρι για το Moonwalked

Φορούσε το μαύρο σακάκι της μητέρας του στο σόου του στο Motown -όλοι θυμάστε το διάσημο Μoonwalked, το οποίο έκανε τότε για πρώτη φορά.

3.Elizabeth Taylor, η γυναίκα της ζωής του

Ήταν η πρώτη που του χάρισε τον χαρακτηρισμό «βασιλιάς της pop» σε μια τελετή απονομής βραβείων -αμέσως μετά, τον χαρακτηρισμό αυτό άρχισαν να τον χρησιμοποιούν όλοι. Η ίδια παντρεύτηκε τον Larry Fortensky σε ένα από τα κιόσκια της Neverland Valley Ranch, ενώ κάποια Χριστούγεννα η Elizabeth και ο Michael αγόρασαν ο ένας στον άλλον νεροπίστολα.

4.«Scream», το ακριβότερο video clip όλων των εποχών

Κόστισε παραπάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια και το σκηνοθέτησε ο Mark Romanek. Τα δυο αδέρφια εμφανίζονται σε ένα διαστημόπλοιο, το οποίο χρειάστηκε να κατασκευαστεί από την αρχή. Ο σκηνοθέτης δήλωσε σε συνέντευξή του: «Είχαν μία βαθιά αγάπη μεταξύ τους και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι που τα δυο αδέρφια θα εμφανίζονταν μαζί στην κάμερα».

5.Thriller, το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών

Κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου του 1982 και έχει πουλήσει 105 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως σύμφωνα με το Guinness World Records. Παράλληλα έμεινε στην κορυφή του Billboard album chart για 37 εβδομάδες, κέρδισε 8 βραβεία Grammy και 7 τραγούδια του ανέβηκαν στο Τop#10.

6.Neverland Valley Ranch

Το vicdeo clip του με τον Paul McCartney για το Say Say Say γυρίστηκε στο Sycamore Ranch στο Ynez Valley της Καλιφόρνια. Ο τραγουδιστής αγόρασε το ράντσο και άλλαξε το όνομα σε Neverland Valley Ranch. Για την ιστορία, κέρδισε περισσότερα κατά το πρώτο έτος του θανάτου του από την Graceland του Elvis από τότε που πέθανε το 1977.

7.Animal instict

Εκτός από πολλά άλλα εξωτικά ζώα -ο τραγουδιστής τα λάτρευε- είχε ως κατοικίδιο ζώο έναν ουραγκοτάγκο, τον Brandy.



8.Ο βασιλιάς κι εγώ

Το 1993, στέφθηκε βασιλιάς της αφρικανικής φυλής.

9.Με το γάντι

Υπήρχαν πάνω από 1.000 στρας σε κάθε ένα από τα λευκά του γάντια.

10.Limo, αγάπη μου

Σε συναυλία του στο Λονδίνο το 2000, μια γυναίκα κατέρρευσε και αμέσως μετά εκείνος την πήγε στο σπίτι της με τη λιμουζίνα του.

11.Η αγαπημένη του διεύθυνση στο Internet

Μπορεί να ήταν δισεκατομμυριούχος αλλά επισκεπτόταν καθημερινά το eBay για να αγοράσει διάφορα gadgets.

12.Ο βασιλιάς αλλάζει… χρώμα

Κάποιοι υποστήριζαν πως απαρνήθηκε τη φυλή του, άλλοι πως το έκανε για διαφημιστικούς λόγους και εκείνος πως έπασχε από μια σπάνια και επίπονη στην αντιμετώπιση, ασθένεια δέρματος.



13.Το αγαπημένο του στέκι

Ο τραγουδιστής ήταν θαμώνας στο θρυλικό νυχτερινό κέντρο Studio 54. Εκεί γιόρτασε μάλιστα τα 21α γενέθλιά του.

14.O χορηγός των εκατομμυρίων

Διάσημη εταιρεία αναψυκτικών ήταν ο επίσημος χορηγός του στις περιοδείες του από το 1984 -1994. Ο ίδιος όμως δεν έπινε ποτέ αναψυκτικά, τα σιχαινόταν.

15.To video clip που λίγο έλειψε να μην είχε γυριστεί

Ο τραγουδιστής πήρε τρεις φορές τηλέφωνο τον σκηνοθέτη Spike Lee για να γυρίσουν μαζί το «Τhey Don’t Care About Us». Και εκείνος του έκλεισε το τηλέφωνο γιατί δεν πίστευε πως στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν ο βασιλιάς της ποπ. Τελικά ταξίδεψαν στο Rio de Janeiro, στη φαβέλα Dona Marta που τότε ήταν κέντρο διακίνησης ναρκωτικών -σήμερα η περιοχή είναι καθαρή, καθώς έγινε μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει η εικόνα της περιοχής. Και αυτό οφείλεται στον τραγουδιστή.

16.Κεφάλαιο παιδεραστία

Ο τραγουδιστής προτιμούσε πάντα να μην περνάει το χρόνο του με συνομήλικους του, αλλά με παιδιά, κάνοντας πράγματα που πολλοί υποστήριζαν πως ταίριαζαν περισσότερο σε έναν ανήλικο. Και οι φήμες για τη σεξουαλικότητά του άρχιζαν να ουρλιάζουν. Εκείνος δήλωσε πως έπασχε από το σύνδρομο του Πήτερ Παν –η καριέρα του, του στοίχισε την παιδική του ζωή και στο εξής θα έκανε τα πάντα για να την ζούσε. Το 1993 η οικογένεια του Τζόρντι Τσάντλερ τον κατηγορεί για κακοποίηση του 11χρονου γιου της. Ο τραγουδιστής αρνείται τα πάντα και την υπόθεση αναλαμβάνει το FBI–για πολλές εβδομάδες πράκτορες ερευνούν το σπίτι του. Η αδερφή του, Λατόγια, λέει σε όλους πως είναι παιδεραστής και η υπόθεση κλείνει με συμβιβασμό -η οικογένεια Τσάντλερ, παίρνει 20 εκατομμύρια δολάρια. Λίγους μήνες μετά η αδερφή του ανασκευάζει τα λεγόμενά της.

17.O βασιλιάς πηγαίνει στον παράδεισο

Ο θάνατός του προκλήθηκε από οξεία δηλητηρίαση μετά τη λήψη ισχυρού αναισθητικού, ηρεμιστικού καθώς και άλλων φαρμάκων.

18.To τελευταίο αντίο

Έγινε στις 7 Ιουλίου του 2009, 6:00 μμ ώρα Ελλάδος, στο κοιμητήριο του Φόρεστ Λόουν. Η δημόσια επιμνημόσυνη τελετή πραγματοποιήθηκε 2 ώρες αργότερα στο Staples Center, γήπεδο της ομάδας μπάσκετ του Λος Άντζελες. Την παρακολούθησαν σχεδόν 3 δισεκατομμύρια τηλεθεατές απ’ όλο τον πλανήτη.

19.Ο ένοχος

Ο προσωπικός γιατρός του, Κόνραντ Μάρεϊ, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση.

20.Φωτογραφία ΣΟΚ

Ο βασιλιάς της ποπ, νεκρός στο κρεβάτι του. Μια φωτογραφία που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Χρησιμοποιήθηκε όμως ως στοιχείο στη δίκη του προσωπικού του γιατρού.