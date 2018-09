5 απλοί τρόποι να τονώσετε άμεσα τον μεταβολισμό σας

1. Αποφύγετε την ακινησία

Σταθείτε όρθιοι όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, κουνήστε τα πόδια σας όταν κάθεστε στο γραφείο σας και… μασήστε τσίχλα. Τέτοιου είδους δραστηριότητες συμβάλλουν στη λεγόμενη θερμογένεση χωρίς γυμναστική (NEAT) και, σύμφωνα με μελέτες, αυξάνουν τις ημερήσιες καύσεις κατά 300 έως και 2.000 θερμίδες!

2. Βάλτε στη ζωή σας το πράσινο τσάι

Σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση American Journal of Clinical Nutrition, η κατανάλωση πράσινου τσαγιού μπορεί να αυξήσει τον μεταβολικό ρυθμό κατά 4-5%. Θα πρέπει βέβαια να καταναλώνετε το τσάι σας σκέτο, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή μελιού.

3. Ενυδατωθείτε

Σύμφωνα με μελέτη Γερμανών ερευνητών, δύο ποτήρια νερό (240 ml) αυξάνουν τον ρυθμό καύσης θερμίδων κατά 30% σε διάστημα μόλις 10 λεπτών. Μάλιστα, η ευεργετική επίδραση του νερού στον μεταβολισμό φάνηκε να διαρκεί για περισσότερο από μία ώρα.

4. Αυξήστε την πρόσληψη βιταμίνης C

Άφθονη βιταμίνη C δίνουν μεταξύ άλλων τα εσπεριδοειδή, το μάνγκο, η ντομάτα, το μπρόκολο και οι χρωματιστές πιπεριές. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι άνθρωποι που γυμνάζονται και δεν λαμβάνουν επαρκή ποσότητα βιταμίνη C από τη διατροφή τους καίνε έως και 25% λιγότερες θερμίδες κατά τη διάρκεια της προπόνησής τους.

5. Γελάστε με την ψυχή σας

Το γέλιο δεν κάνει καλό μόνο στην ψυχική μας διάθεση αλλά και στη… σιλουέτα μας. Σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση International Journal of Obesity, το γέλιο για 15 λεπτά οδηγεί σε αύξηση των καύσεων κατά 40 επιπλέον θερμίδες!