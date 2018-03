35άρης ο Αλωνεύτης: «Εν πειράζει αφού δεν βαρέθηκαν...»

Tα 35 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Στάθης Αλωνεύτης και ο ίδιος με ανάρτηση του στο Facebook, δείχνει να το απολαμβάνει. Μάλιστα τονίζει πως θα συνεχίζει να παίζει αφού δεν βαρέθηκαν να τον βλέπουν.

«Πόσα ρε. 35. Ε ναι ρέ 345. Ρε πελλε μου είσαι σίγουρος επειδή νιώθω λίο πιο μιτσής. Ναι ρε λαλό σου. Ως τζιε το δελτίο υγείας σου έληξε τζιε εσύ το φκιολί σου ακόμα. Α, οκ τώρα εκατάλαβα γιατί πήγα για εργομετρικά προχτές. Εν πειράζει αφού δεν βαρέθηκαν να με θωρούσιν ακόμα, ένα συνεχίσω καλό. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την ψυχή μου για τις όμορφες ευχές σας. Και να θυμάστε. Η ζωή μας είναι απλά τρέλα και στιγμές».

Η σχετική ανάρτηση: «POSA RE ? 35 ? , e nai re 35 ,, re pelle m ise sigouros epidi niotho lio pio mitsis !! nai re lalo s , os tze to deltio

Ygeias s elikse tze esu to fkioli s akoma !! , aaa.. ok tora ekatalava giati piga gia ergometrika proxtes!! empirazi afou dn evarethikan na me thorousin akoma enna sinexiso kalo !! Sas euxaristo olous mesa ap ti psixi m gia tis omorfes euxes sas !! , k na thimaste i zoi mas ine apla tella k stigmes !!»