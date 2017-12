2017: Μια χρονιά γεμάτη διακρίσεις για τη Louis Hotels

Έτος ορόσημο ήταν το 2017 για τη Louis Hotels, καθώς μέσα στη χρονιά δεκάδες σημαντικά βραβεία και διακρίσεις απονεμήθηκαν στην εταιρεία του Louis Group, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει τόσο στον ξενοδοχειακό τομέα της Κύπρου και Ελλάδος, όσο και στην οικονομία των δυο χώρων.

Η Louis Hotels βραβεύθηκε από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς πράκτορες του κόσμου, και διακρίθηκε μέσα από δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι TripAdvisor, Travel Life, TUI UK, TUI Nordic, Holiday Check, Expedia, Trivago και Hotels.com είναι μερικοί μόνο από τους φορείς που απένειμαν βραβεία στην κυπριακή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Συγκεκριμένα, τα ξενοδοχεία της εταιρείας σε Κύπρο και Ελλάδα απέσπασαν 8 χρυσά βραβεία και κατατάγηκαν στις πρώτες θέσεις αρκετών κατηγοριών, ενώ απέσπασαν και 3 χάλκινα μετάλλια. Παράλληλα, οι ξενοδοχειακές μονάδες της Louis Hotels συγκέντρωσαν υψηλές επιδόσεις σε δείκτες που μετρούν την ικανοποίηση των τουριστών, με βάση τα στοιχεία κορυφαίων ταξιδιωτικών πρακτόρων. Χαρακτηριστικό βραβείο της αλυσίδας Louis Hotels για το 2017 τρίτη θέση στην κατηγορία Best International Brands in the Greek Tourism.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα βραβεία και διακρίσεις της Louis Hotels:

Gold Awards

Louis Hotels - Best Greek Hotel Technology Innovation (Gold Award) - Greek Hospitality Awards

Louis Althea Beach - Blue Star Gold Award - TUI Nordic

Louis Althea Kalamies Luxury Villas - Blue Star Gold Award - TUI Nordic 2017

St. Elias Resort - Gold Award ''Most satisfied customers'' - TUI Nordic

St. Elias Resort - Gold Award "First Choice Favorites" - TUI UK

Family Life Kerkyra Golf - Gold Award Best TUI Family Life Resorts - TUI UK

Τhe King Jason Pafos - Gold Award First Choice Premier - TUI UK

The King Jason Protaras – Gold Award First Choice Premier – TUI UK

Family Life Kerkyra Golf, Louis Althea Beach, Louis Creta Princess, Louis Imperial Beach, Louis Ledra Beach, Louis Phaethon Beach, Louis Zante Beach, Louis Corcyra Beach, Lti Louis Grand, Sentido Plagos, King Jason Paphos , The Royal Apollonia – Gold Travelife Awards (Sustainability)

Bronze Award s

The Royal Apollonia – 3 Bronze Awards in Hotel Cleaning / Staff Service and Hotel General Impression. - TUI Nordic

Other Honors

Louis Hotels - 2nd Award in Best Greek chain – Trivago

Louis Hotels – 3 rd position in Best International Brand in Greece – Trivago

position in Best International Brand in Greece – Trivago The King Jason Pafos - No.1 from the Top 25 hotels in Cyprus - Trip Advisor

Louis Phaethon Beach - No. 3 from the Top 25 hotels for families in Cyprus – Trip Advisor

Louis Ledra Beach – No. 5 from the Top 25 All Inclusive Hotels in Europe – Trip Advisor

Louis Imperial Beach – Certificate of Excellence, Louis Ledra Beach, Louis Zante Beach, Mykonos Theoxenia, The King Jason Paphos – Certificate of Excellence – Trip Advisor

lti Louis Grand - Most Popular Hotel worldwide - Holiday Check

Louis Creta Princess (5/6), Louis Zante Beach (5, 4/6), Sentido Plagos (5, 2/6),

St. Elias Resort - 6/6 Certificate of Excellence - Holiday Check

St. Elias Resort - Best Partner Quality Score - Expedia

The Royal Apollonia - Excellent Score (4.3/5) - Hotels.com

Η Louis Hotels αποτελεί μια από τις κορυφαίες κυπριακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το αποδεικνύει για ακόμη μια φορά κατακτώντας σημαντικές θέσεις και βραβεία.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες της Louis Hotels μπορείτε να βρείτε εδώ www.louishotels.com.