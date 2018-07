10 πράγματα που δεν μάθαμε ποτέ για τα Φιλαράκια

Το cast ήταν διαφορετικό

Με ένα cast 6 ατόμων, δεν αποτελεί έκπληξη ότι πολλοί ηθοποιοί θεωρήθηκαν ιδανικοί για κάθε ρόλο. Για παράδειγμα, η Kathy Griffin και η Jane Lynch ήταν στην οντισιόν για το ρόλο της Phoebe.

Ο ρόλος του Ross γράφτηκε για τον David Schwimmer εξαρχής

Ακόμη κι αν δοκίμασαν και τον Eric McCormack, τον πρωταγωνιστή του "Will & Grace", ο ρόλος ήταν ραμμένος για τον Schwimmer. Ο παραγωγός Kevin Bright συνεργάστηκε με τον Schwimmer στο παρελθόν, έτσι οι συγγραφείς είχαν ήδη αναπτύξει τον χαρακτήρα του Ross επάνω του. Και πράγματι, ο Schwimmer ήταν το πρώτο πρόσωπο που υπέγραψε.

Το ταξίδι στο Βέγκας

Ο σκηνοθέτης James Burrows, που ήταν υπεύθυνος για σχεδόν όλα τα επεισόδια μεταξύ 1995 και 1997, πήρε τους πρωταγωνιστές και τους πήγε στο Βέγκας λίγες μέρες πριν την έναρξη του σήριαλ. Είχε μια μεγάλη διαίσθηση για τo "Friends" και θυμάται να τους λέει το εξής "Απολαύστε τώρα την ανωνυμία σας. Από τη στιγμή που η σειρά θα βγει στον αέρα, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο".

Η Phoebe σιχαινόταν... την κιθάρα!

Η Lisa Kudrow έχει πει σε συνέντευξή της πως δεν ήθελε να κρατά την κιθάρα! "Δεν μου άρεσε η κιθάρα, δεν την ήθελα. Έτσι νομίζω ότι είχα ρωτήσει τους σεναριογράφους «Τι πείραζε να παίζω bongos ή κάτι τέτοιο;»! Φτάσαμε στο σημείο να έχω δάσκαλο κιθάρας, αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ!" Η ηθοποιός αποφάσισε ότι η Phoebe θα γνωρίζει μόνο να παίζει δυο - τρεις χορδές.

Το σίριαλ γυριζόταν μπροστά σε φανατικό κοινό 300 ατόμων

Ακόμη κι αν έπαιρνε περισσότερες ώρες, όλοι προτιμούσαν να γυρίζουν τις σκηνές μπροστά σε κόσμο. "Έτσι τεστάραμε τα αστεία πριν καν το επεισόδιο βγει στον αέρα" είπαν οι σεναριογράφοι.

H Aniston δεν ήθελε να επιστρέψει για τον τελευταίο κύκλο επεισοδίων

Η Aniston ήταν αναμφισβήτητα το πιο διάσημο μέλος της παρέας, αφού έπαιζε ήδη σε τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες του σινεμά όπως το "The Good Girl" και το "Bruce Almighty". "Πίστεψα πως δεν είχα κάτι άλλο να δώσω" είπε αργότερα σε συνέντευξή της. Ευτυχώς άλλαξε γνώμη!

Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης της Lisa Kudrow, πίστευαν ότι ο Chandler ήταν γκέι!

Η Kudrow είπε ότι της έκανε εντύπωση η ερμηνεία του Perry για το ρόλο του Chandler την πρώτη φορά που έπαιξαν τις σκηνές γιατί όταν διάβασε το σενάριο, νόμιζε ότι ο Chandler ήταν γκέι. Και δεν ήταν η μόνη. Κατά τη διάρκεια των πρώτων επεισοδίων, πολλοί τηλεθεατές πίστεψαν το ίδιο!

H Lisa Kudrow ήταν όντως έγκυος όταν έπαιζε την έγκυο Phoebe!

H Kudrow ήταν έγκυος στον γιο της, οπότε ζήτησε από τους σεναριογράφους κάπως να μπορέσει να υποδηθεί αυτό το ρόλο σε όλο του το μεγαλείο! Γι'αυτό και οι σεναριογράφοι, επειδή δεν μπορούσαν να εμφανίσουν ξαφνικά έναν μεγάλο έρωτα για τη Phoebe και να φτάσουν στην εγκυμοσύνη, οπότε προτίμησαν να γίνει παρένθετη μητέρα!

Ο Bruce Willis έπαιξε δωρεάν στη σειρά αφού έχασε ένα στοίχημα!

Ο Matthew Perry έβαλε στοίχημα με τον Bruce Willis κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας "The Whole Nine Yards". Ο Perry πίστευε ότι η ταινία θα είναι νούμερο ένα στο box office από το πρώτο της Σαββατοκύριακο στα σινεμά, αλλά ο Willis διαφώνησε. Ο Perry κέρδισε και ανάγκασε τον Willis να παίξει δωρεάν στο show!

Πριν από κάθε γύρισμα του επεισοδίου, τα Φιλαράκια είχαν το δικό τους τελετουργικό

Μια μεγάλη αγκαλιά πριν ξεκινήσει το γύρισμα ήταν η παράδοση που κράτησε για χρόνια. "Γι'αυτό και στο τελευταίο επεισόδιο ήξερα πως με το που αγκαλιαστούμε θα καταρρεύσω" είπε αργότερα ο Perry!